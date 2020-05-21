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Россиян разозлил чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россиян разозлил чернокожий князь Ростов в «Великой»
Фото: Кадр из сериала "Великая"
Российские зрители американского сериала "Великая" про императрицу Екатерину II разозлились на его создателей за подобранный актерский состав. Об этом они написали в Twitter.
Зрителям не понравилось, что роль князя Ростова сыграл чернокожий актер Абрахам Попула. В Сети его назвали «князем Ростовым из Ростова-на-Конго».
Кадр из сериала "Великая"
Россияне возмутились «киношной гипертрофированной толерантностью американцев». Они предположили, что персонаж сериала еще и нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Князь Ростов это был вполне реальный персонаж — и он был белый. Чем выиграет белый, реально существовавший персонаж, если в художественном замысле он станет черным? Я реально не понимаю, это будет абсурд», — написал один из пользователей.
Комедийный сериал "Великая" вышел 16 мая. Екатерину II в нем сыграла актриса Эль Фаннинг, а Петра III — Николас Холт.
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Комментарии 17
Сериалы , Великая , Противостояние , Николас Холт
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