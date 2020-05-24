8 отличных сериалов, которые вы могли пропустить 

Такие сериалы, как «Игра престолов» или, к примеру, «Чернобыль» практически невозможно было пропустить, ведь о них трубили на каждом углу, и желание посмотреть их возникло на уровне подсознания. Но есть и другие отличные проекты, которые люди почему-то обходят стороной, и очень зря.

Ниже мы собрали список самых интересных и увлекательных, но при этом малоизвестных сериалов, которые могут вам понравиться.

Первые (2018)

В будущем технологический прогресс достиг таких масштабов, что стало возможным осуществить пилотируемый полет на Марс, чем и займется бывший астронавт Том Хаггерти. Его супруга умерла и теперь единственным смыслом его жизни стала дочь, которая под влиянием депрессии подсела на наркотики. Тому страшно оставлять девочку одну, но в то же время он понимает — от него зависит будущее всего человечества.

Вернуться к жизни (2019)

Один из лучших сериалов 2019 года, который расскажет историю женщины с нелегкой судьбой. Мирри 18 лет отсидела в тюрьме за непреднамеренное убийство, и вот теперь она, наконец, на свободе, но друзья, родные и ближайшее окружение не слишком рады ее видеть. Несмотря на это, Мирри искренне пытается начать с чистого листа, и процесс ее адаптации к новому миру вызывает иногда улыбку, а иногда и грусть.

Тушите свет (2011)

Очень неплохой сериал про бывшего боксера и экс-чемпиона мира в тяжелом весе Патрика Лири. После поражения от своего главного соперника мужчина покидает ринг и хочет начать жить обычной жизнью, но это, оказывается, не так просто. Необходимость содержать свою семью толкает Лири на скользкую дорожку… Между ним стоит выбор — начать выбивать долги или вернуться в большой спорт. Усугубляет ситуацию еще и то, что от частых ударов и травм у Патрика развилось приобретенное слабоумие.

Терьеры (2010)

Сериал снят в духе «Смертельного оружия» и рассказывает о забавных приключениях двух друзей Хэнка Долворта и Бритта Поллака. Один из них раньше был вором, второй — разведенный коп в отставке. Понимая, что им нечего терять, мужчины организовывают собственное детективное агентство, правда, назвать это нормальной работой очень сложно… Часто Хэнк и Бритт попадают в разные передряги, но даже в самых сложных ситуациях не теряют самообладания и самоиронии.

Невероятная миссис Мэйзел (2017)

Шикарная комедия от создателей «Девочек Гилмор», в которой тесно переплетаются эстетика 50-х годов с современными искрометными шутками и диалогами. Пользователи часто называют этот сериал едва ли не главным открытием десятилетия и, уж точно, самым лучшим в 2017 году. Если вы его пропустили, советуем обязательно посмотреть. В нем вы узнаете, как всего за несколько дней может кардинально измениться жизнь опустошенной и обиженной на жизнь девушки, которая однажды просто «психанула».

Авеню 5 (2020)

Если вы соскучились по неповторимому Доктору Хаусу и его исполнителю — актеру Хью Лори , обязательно посмотрите сериал «Авеню 5». Здесь мужчине снова выпадет возможность блеснуть юмором и харизмой, но на этот раз в амплуа капитана космического корабля, а если быть точнее, актера, который его играет. Сначала все шло идеально, но неподалеку от Сатурна корабль терпит крушение, и теперь экипажу-команде нанятых артистов предстоит решать, как вести себя дальше, чтобы спасти всех пассажиров.

Соболезную вашей утрате (2018)

История совсем недавно овдовевшей женщины, которая теперь учится жить по-новому и пытается восстановить почти утерянные отношения с друзьями и семьей. События, показанные в сериале, заставляют всем сердцем сопереживать главной героине. Если решитесь его посмотреть, приготовьте носовые платочки, так как плакать придется очень много.

Разгар лета (2016)

Этот проект однозначно порадует любителей молодежного хоррора и эпохи 80-х. В сериале «Разгар лета» показана история старшеклассников из лагеря «Стиллуотер». Здесь им предстоит провести летние каникулы, но когда они отправлялись сюда, никто и подумать не мог, чем все это закончится — первая любовь, первый поцелуй… убийство. И это еще далеко не все!