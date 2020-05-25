Шнуров анонсировал премьеру своего сериала

Первую серию зрители смогут увидеть 29 мая. В своём Instagram Шнуров опубликовал фрагмент сериала, в котором звучит его песня.

В сериале речь пойдёт о том, как жители вымышленного средневекового города выживают во время чумы. Горожанам приходится соблюдать режим самоизоляции, палач пытается работать дистанционно, а на замок нападают печенеги и половцы в перчатках и масках.