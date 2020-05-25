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Шнуров анонсировал премьеру спродюсированного им сериала 

News.ru 8 часов назад
Шнуров анонсировал премьеру своего сериала
Фото: News.ru
Российский музыкант Сергей Шнуров анонсировал премьеру комедийного сериала «Чума!», продюсерами которого стали он и Тина Канделаки.
Первую серию зрители смогут увидеть 29 мая. В своём Instagram Шнуров опубликовал фрагмент сериала, в котором звучит его песня.
В сериале речь пойдёт о том, как жители вымышленного средневекового города выживают во время чумы. Горожанам приходится соблюдать режим самоизоляции, палач пытается работать дистанционно, а на замок нападают печенеги и половцы в перчатках и масках.
Ранее NEWS.ru писал о том, что скандал между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты. После того как последнего поддержала супруга Валерия, лидер «Ленинграда» снова принялся высмеивать артистов за их жалобы на «чудовищное» положение на фоне пандемии. На своей странице в Instagram Шнуров опубликовал очередной язвительный стих, в котором назвал продюсера «борцом за нищих» и сравнил его с матерью Терезой.
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Комментарии
Сериалы , Тина Канделаки , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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