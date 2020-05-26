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Звезда сериала «Великая» раскрыла подробности съемок сцен секса 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Актер «Великой» раскрыл детали съемок сцен секса
Фото: Кадр из сериала «Великая»
Николас Холт, исполнивший роль Петра III в комедийном сериале «Великая», раскрыл подробности съемок сцен секса в шоу. Об этом пишет The Independent.
Артист признался, что эротические эпизоды давались ему нелегко из-за их абсурдности. «Их очень тяжело снимать, потому что они очень, очень забавные и просто глупые», — заявила звезда сериала.
Холт добавил, что в некоторых эпизодах не мог смотреть коллегам, в том числе исполнившей роль Екатерины Великой Эль Фаннинг, в глаза, потому что мог рассмеяться.
21 мая сообщалось, что российских зрителей сериала «Великая» разозлил актерский состав шоу, в котором оказались темнокожие артисты. В частности, им не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула, а светлейшего князя Григория Орлова сыграл Саша Дхаван.
Комедийный сериал «Великая» производства США, Великобритании и Австралии вышел 16 мая.
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Сериалы , Великая , Григорий Орлов , Саша Дхаван , Николас Холт , The Independent
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