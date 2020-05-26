Актер «Великой» раскрыл детали съемок сцен секса

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Актер, сыгравший Петра III, рассказал, как снимались постельные сцены в сериале. Об этом пишет издание The Independent.

Николас Холт отметил, что ему такие сцены было довольно сложно играть. Трудность состояла в том, что они "очень-очень забавные и просто глупые", поэтому актер в некоторые моменты еле сдерживался от смеха. А еще ему порой было непросто смотреть коллегам в глаза, также из-за боязни рассмеяться в неподходящее время.