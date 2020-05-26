Что известно о новом сериале Богомолова 

Не так давно Константин Богомолов завершил съемки восьмисерийной детективной драмы "Хороший человек". О чем новая картина Богомолова, и почему она достойна внимания? Разбирался "Рамблер".
Сюжет
Изначально в основу сюжета легла реальная история серийного убийцы Михаила Попкова, который работал в милиции города Ангарска в 90-е годы. Однако в ходе работы над сериалом сюжет был изменен.
По сценарию в небольшой городок Рубежный из Москвы приезжает молодой следователь Евгения, роль которой исполнила Юлия Снигирь. Женщину направили туда, чтобы она проверила сообщение о существовании серийного маньяка. Коллеги Евгении в Рубежном отнеслись к ней холодно, а напарником ее стал следователь Иван. С первой серии зритель узнает о том, что герой и есть тот самый преступник, но сможет ли Евгения вывести его на чистую воду?
Создатели сериала
Помимо Богомолова над картиной работали оператор-постановщик Александр Симонов ("Содержанки", "Рай", "Груз 200") и художник-постановщик Лариса Ломакина, которая также участвовала в съемках "Содержанок". Сценарий к "Хорошему человеку" написали Богомолов, Павел Тетерский и Руслан Галеев — последние работали над сценарием к сериалу "Троцкий".
Почему "Хороший человек"
Такое название сериала было выбрано неслучайно. По словам генпродюсера проекта Ирины Сосновой, таким образом обыгрывается тот факт, что даже самые страшные и опасные люди подчас видятся нам обычными людьми. Неслучайно, коллеги и знакомые "ангарского маньяка" считали его профессионалом, любвеобильным семьянином и добрым товарищем. Кроме того, в сериале показано, что и сам Иван считает себя хорошим человеком.