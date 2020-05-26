Что известно о новом сериале Богомолова 

Не так давно Константин Богомолов завершил съемки восьмисерийной детективной драмы "Хороший человек". О чем новая картина Богомолова, и почему она достойна внимания? Разбирался "Рамблер".

Сюжет

Изначально в основу сюжета легла реальная история серийного убийцы Михаила Попкова , который работал в милиции города Ангарска в 90-е годы. Однако в ходе работы над сериалом сюжет был изменен.

По сценарию в небольшой городок Рубежный из Москвы приезжает молодой следователь Евгения, роль которой исполнила Юлия Снигирь . Женщину направили туда, чтобы она проверила сообщение о существовании серийного маньяка. Коллеги Евгении в Рубежном отнеслись к ней холодно, а напарником ее стал следователь Иван. С первой серии зритель узнает о том, что герой и есть тот самый преступник, но сможет ли Евгения вывести его на чистую воду?

Создатели сериала

Почему "Хороший человек"

Такое название сериала было выбрано неслучайно. По словам генпродюсера проекта Ирины Сосновой, таким образом обыгрывается тот факт, что даже самые страшные и опасные люди подчас видятся нам обычными людьми. Неслучайно, коллеги и знакомые "ангарского маньяка" считали его профессионалом, любвеобильным семьянином и добрым товарищем. Кроме того, в сериале показано, что и сам Иван считает себя хорошим человеком.