Сцены из «Игры престолов», поразившие фанатов 

Ролик рассказывает о ярких сценах из сериала «Игра престолов», самого успешного телевизионного проекта двадцать первого века. Сериал выходил с 2011 по 2019 год и собрал десятки миллионов зрителей, который с нетерпением ждали каждого нового сезона. К созданию саги привлекли лучших технических специалистов и компьютерщиков, так что он даст фору многим голливудским блокбастерам. Какие же эпизоды «Игра престолов» навсегда врезались в память фанатам?
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