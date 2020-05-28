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«Никто не пытается вас оскорбить»: Снигирь заступилась за сериал «Великая» 

Мария Сергеева 2 часа назад
Снигирь заступилась за сериал «Великая»
Фото: @yuliasnigir
Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая в российском телесериале "Великая" Екатерину II, отреагировала на критику в адрес одноименного зарубежного комедийного проекта Тони МакНамары. Соответствующая запись появилась в ее Instagram.
Звезда отечественного сериала про российскую императрицу вступилась за создателя комедийной адаптации, заметив, что Макнамара — просто остроумный хулиган.
"Самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот — фу. Вот на это я и решила ответить. Ребята, давайте честно: вы хотите сказать, что моя «Великая» — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф…" — написала в соцсети актриса.
Снигирь считает, что не стоит искать в сериалах историческую достоверность и не надо строить какие-то домыслы по поводу того, что авторы проекта кого-то хотели оскорбить. Здесь имеет место абсурд и черная комедия, а не мировые заговоры, резюмирует актриса.
Ранее "Рамблер" писал, что россиян разозлил чернокожий князь Ростов в сериале «Великая».
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