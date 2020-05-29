«Папины дочки» назвали причину закрытия сериала

Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова , исполнительницы ролей Галины Сергеевны и Жени в сериале "Папины дочки", рассказали, почему закрылся проект.

Ситком стартовал в 2007 году и моментально стал популярным. Проект прославил главных героинь на всю страну, но спустя 20 сезонов его неожиданно закрыли. Концовка "Папиных дочек" была открытой, поэтому многие поклонники надеялись, что вскоре выйдет продолжение сериала. Однако этого не произошло.

На днях Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова провели прямой эфир в Instagram, в котором рассказали, что и для них завершение сериала в 2013 году стало неожиданностью:

«В «Папиных дочках» несколько раз был предполагаемый конец сериала. Раза два или три мы заканчивали сезон и не знали, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое»,

— пояснила Арзамасова.

А вот Дарья Мельникова высказала иную точку зрения. По мнению актрисы, сериал должен был закрыться, потому что основные сюжетные линии уже исчерпали себя:

«Я помню, как мы снимали последние серии. Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи внутри семьи. Уже понятно было, что история становится какой-то другой».

При этом обе артистки намекнули на то, что были бы не прочь сняться в продолжении "Папиных дочек". Более того, Елизавета заявила, что хотела бы принимать участие в написании сценария:

«К концу проекта моя Галина Сергеевна ушла от образа заучки. Мне кажется, было бы круто, если бы она к нему вернулась. А вообще хотелось бы снять несколько серий, но качественных, как у Netflix: с идеальной картинкой и необычным сюжетом».