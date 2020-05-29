Почему Нагиева не взяли в «Бандитский Петербург» 

"Бандитский Петербург" — один из самых популярных сериалов в России в начале 2000-х. Одна из ролей в нем была, по замыслу режиссера, предназначена для актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. "Рамблер" рассказывает, почему шоумена не пригласили на съемки.
Сериал о криминальном мире сняли по мотивам произведений писателя и журналиста Андрея Константинова. А режиссером первых двух частей "Бандитского Петербурга" стал Владимир Бортко.
Во время проб актеров у них возник спор: кого брать на роль журналиста Обнорского. Константинов видел в этом образе только Александра Домогарова. А Бортко настаивал на том, чтобы роль досталась Дмитрию Нагиеву. По его мнению, в чертах лица актера было что-то восточное, в то время как Домогаров любил выпить.
Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Писатель не соглашался брать Нагиева, потому что на тот момент он уже был известен как шоумен. Поэтому им пришлось пойти на сделку: Обнорского будет играть Домогаров, а Катю — Ольга Дроздова. На этом настаивал режиссер. Константинов же изначально хотел, чтобы Катю сыграла Екатерина Стриженова. Она, по его словам, больше вписывалась в образ роковой женщины.
Кстати, у многих криминальных персонажей "Бандитского Петербурга" были прототипы в реальном мире.