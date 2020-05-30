4 веские причины посмотреть сериал «ЧУМА!» 

Рассказываем, почему вам стоит потратить на него свое время.

Во-первых

Несмотря на то, что действие сериала происходит в Средневековье, то есть очень-очень давно, его сюжет актуален для наших с вами карантинных реалий: жители городка Нищбург полным составом самоизолировались, потому что в мире случилась эпидемия чумы. Не всех, конечно, устраивает такая ситуация: например, Гонец Уильям, который принес весть о пандемии в замок и оказался в нем заперт, все время рвется наружу к любимой и отбивается от выпивающей дочери Барона. Последняя решила во что бы то ни стало выйти замуж до тридцати, а часики тикают, и до юбилея осталось всего ничего.

Во-вторых

Ироничный сюжет. Кроме Гонца и семьи Барона в замке живут и обычные граждане: Палач, Придворный маг, Монах, Начальник дворцовой стражи, собственно стража, блогерша (средневековая, да) и, конечно, Ведьма. Всем приходится подстраиваться к новым условиям: например, стража бегает за горожанами и пытается измерить им температуру, а Палач пытается организовать себе «удаленку». Жизнь вне стен Нищбурга тоже не остановилась, город продолжает отбиваться от набегов Печенегов, которые теперь делают это в перчатках и масках.

В-третьих

В-четвертых

Все это великолепие доступно на ivi бесплатно, даже если у вас нет подписки. Шесть коротких двадцатиминутных серий, содержащих ироничные послания средневековых людей своим потомкам, поднимут ваше настроение и помогут взглянуть на происходящее оптимистичнее, потому что если человечество выжило тогда, то что нам будет сейчас?