Отечественные сериалы, которые пересняли за рубежом 

Отечественных сериалов, которые бы представляли собой достойный проект, сейчас, к сожалению, все еще мало. В основном мы смотрим зарубежные многосерийники или же их адаптированные версии. Что же касается российских сериалов, которыми заинтересовались в других странах, то их еще меньше. О самых интересных экранизированных идеях, которые пересняли за рубежом — в материале "Рамблера".

Кадр из сериала "Кухня"

Успех истории о буднях фешенебельного московского ресторана заметили на Западе, и спустя несколько лет обзавелись собственными адаптациями: Сербия (2016), Греция, Грузия, Эстония, Хорватия и Португалия, а на Украине появился анимационный сериал. Кроме того, онлайн-кинотеатр Amazon выкупил права на показ "Кухни" на своей платформе.

"Интерны"

Кадр из сериала "Интерны"

Ситком покорил российское ТВ в 2010 году, задержавшись в эфире на 6 лет. Историю о харизматичном и язвительном враче, гоняющем своих интернов отметили в Литве, адаптировав под свой формат. Притом серий в прибалтийской стране вышло на одну меньше, чем у нас. Кроме того, права на создание своей версии "Интернов" получил Китай, однако ремейк все еще в разработке.

"Папины дочки"

Кадр из сериала "Папины дочки"

Первый оригинальный проект СТС, повествующий о жизни семейного психотерапевта и его пятерых дочерей показал рекордные рейтинги и транслировался на телеканале на протяжении почти шести лет. Сериал 2007 года стал первым отечественным форматом, адаптированным за рубежом. Так, права на ремейк купило немецкое телевидение, однако "Полный дом дочек" закрыли после 35 серий из-за низких рейтингов. В России же вышло целых 20 сезонов.