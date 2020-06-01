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Что известно о новом сериале «Чума!» от Шнурова и Канделаки 

Мира Маркина 4 часа назад
На днях состоялась премьера комедийного сериала "Чума!", продюсерами которого стали лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Тина Канделаки. Что нужно знать о новом проекте звезд? Расскажет "Рамблер".

Сюжет

Гонец Уильям, роль которого исполнил Вячеслав Чепурченко, прибывает в город Нищбург со страшным известием: началась эпидемия чумы. Все граждане немедленно отправляются на карантин, и теперь покинуть Нищбург не может никто, в том числе и сам Уильям. А тем временем возвращения гонца за пределами города с нетерпением ждет его возлюбленная, и Уильям пытается сделать все для того, чтобы вновь воссоединиться с любимой.
Однако мешает этому не только карантин, но и дочь местного Барона, — заносчивая и непривлекательная девушка, которая надеется поскорее выйти замуж. Уильям кажется ей отличным кандидатом на эту роль, а его мнения спрашивать никто не собирается.

Кто работал над сериалом

Помимо продюсеров шоу Сергея Шнурова и Тины Канделаки, над "Чумой!" работали актеры Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин и другие. Кроме того, роль принца в сериале исполнил известный танцор Дмитрий Красилов, известность которому принесли съемки в клипе группы Little big "Uno".
Кадр из сериала "Чума!"
Комментарии
Сериалы , Видео , Тина Канделаки , Иван Охлобыстин , Зоя Бербер , Игорь Ознобихин , Вячеслав Чепурченко , Мария Горбань , Сергей Шнуров
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