На днях состоялась премьера комедийного сериала "Чума!", продюсерами которого стали лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Тина Канделаки . Что нужно знать о новом проекте звезд? Расскажет "Рамблер".

Сюжет

Гонец Уильям, роль которого исполнил Вячеслав Чепурченко , прибывает в город Нищбург со страшным известием: началась эпидемия чумы. Все граждане немедленно отправляются на карантин, и теперь покинуть Нищбург не может никто, в том числе и сам Уильям. А тем временем возвращения гонца за пределами города с нетерпением ждет его возлюбленная, и Уильям пытается сделать все для того, чтобы вновь воссоединиться с любимой.

Однако мешает этому не только карантин, но и дочь местного Барона, — заносчивая и непривлекательная девушка, которая надеется поскорее выйти замуж. Уильям кажется ей отличным кандидатом на эту роль, а его мнения спрашивать никто не собирается.

Кто работал над сериалом