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Семен Слепаков выпустит сериал о пандемии 

Газета.Ru и ещё 7 5 часов назад
Семен Слепаков выпустит сериал о пандемии
Фото: Газета.Ru
На платформе Premier состоится премьера сериала "Окаянные дни" о жизни во время пандемии.
Сценарии для девяти из десяти эпизодов сериала в формате "скринлайф" написали юморист Семен Слепаков и соавтор "Домашнего ареста Максим Туханин. Четыре эпизода шоу снял Андрей Болтенко, два — актриса Екатерина Вилкова, по одному — Петр Буслов ("Домашний арест"), Максим Пежемский ("Наша Russia"), Роман Волобуев ("Последний министр") и актер Владимир Епифанцев ("Жуки").
В сериале снялись Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая и др. Герои сериала сталкиваются с новыми реалиями во время пандемии — они оказываются на карантине вдали от дома, дистанционно выманивают взятки и долги, не могут улететь из Москвы и пишут опасные посты в соцсетях. "Эти и другие истории появились только благодаря карантину, которому нужно сказать спасибо и попросить больше никогда не возвращаться", — говорят авторы сериала.
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Сериалы , Андрей Болтенко , Петр Буслов , Семен Слепаков , Роман Волобуев , Анна Михалкова , Татьяна Догилева , Павел Деревянко , Максим Туханин , Юлия Топольницкая , Владимир Епифанцев , Федор Бондарчук , Максим Пежемский , Екатерина Вилкова , Александр Робак , Тимофей Трибунцев
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