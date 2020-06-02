10 сериалов, похожих на «Отчаянных домохозяек»

Женщина — натура непредсказуемая и эмоциональная, а если в одном месте собирается сразу несколько представительниц прекрасного пола, то дело добром для мужчин не закончится. Подобным развитием событий умело пользуются режиссеры, создавая фильмы и сериалы о крепкой женской дружбе и бескомпромиссной вражде, сдобренной взбалмошными поступками.

Одним из лучших представителей этого жанра является сериал «Отчаянные домохозяйки» , повествующий о хранительницах очага самого разного типа и темперамента. Безусловно, существует множество телепроектов наподобие этого хита, и список может получиться весьма внушительным. Мы же посоветуем насладиться следующими 10 сериалами, похожими на «Отчаянных домохозяек».

В шикарных особняках богатых и знаменитых жителей Города ангелов трудятся не покладая рук горничные из Латинской Америки. Хозяева избалованы, надменны и порой опасны: на одной из роскошных вечеринок даже происходит убийство домработницы.

Кажется, ее подруги знают несколько больше о происшествии, но предпочитают хранить тайну, ведь у каждой из них много собственных проблем и амбициозных планов: кто-то намерен перевезти семью в благополучную страну, кто-то пытается соблазнить красивого богатого парня, ну, а кому-то просто необходима поддержка в продвижении карьеры. Так или иначе, предприимчивые горничные намерены выжать максимум из своих слишком самоуверенных, а потому иногда теряющих бдительность хозяев.

Труди, Сио, Кети и Джессика дружат много лет. Они постоянно на связи, часто собираются вместе и, конечно же, делятся новостями и проблемами. Кети работает врачом. Она завела роман с женатым пациентом, после смерти которого чувствует себя ужасно виноватой перед его семьей. Джессику совершенно не интересуют проблемы морали и этики. Ее девиз: день без бурного и страстного секса — день, прожитый зря.

Муж Труди пропал без вести 11 сентября 2001 года. Она одна воспитывает двоих детей и где-то в глубине души надеется на возвращение супруга. Сио же счастлива в браке. Вместе с мужем они активно работают над пополнением в семье, но женщине порой кажется, что в их отношениях не хватает искры и все стало слишком обыденным. Судьба подготовит для героинь неожиданные встречи, и они смогут сами выбрать, жить в спокойной гавани, или в вихре страстей.

Кэрри Брэдшоу живет в Нью-Йорке и работает в известной газете. Она ведет колонку с весьма пикантным названием «Секс в большом городе». Героиня исследует этот аспект отношений, посещая самые тусовочные места мегаполиса, бродя по его улицам и общаясь с друзьями, а также знакомыми и незнакомыми мужчинами. Кэрри не замужем, поэтому изучению животрепещущей темы она может посвящать все дни и ночи.

Бесценной информацией ее снабжают лучшие подруги: Шарлотта, Миранда, Саманта. Все они женщины независимые и свободные, а сексуальные приключения — неотъемлемая часть их жизни. Тем не менее, Кэрри совсем не против влюбиться по-настоящему, особенно когда встречает Мужчину своей мечты.

Пять подружек собрались на вечерние девичьи посиделки, а наутро недосчитались одной. Элисон бесследно исчезает. После этого события в течение целого года Спенсер, Ханна, Ария и Эмили старались не пересекаться. Однако девушек вынуждают встретиться неожиданные послания от некого «А». Таинственная персона так хорошо знает секреты четверки, что подруги выдвигают предположение о возвращении Элисон.

Настоящим шоком для них стала новость, что тело пропавшей год назад девушки все-таки найдено. Тем не менее, компрометирующие сообщения вновь и вновь приходят на телефоны героинь. Кто же скрывается за загадочной буквой «А» и каковы его истинные намерения?

"Помадные джунгли" (2008)

Три успешные женщины, три лучшие подруги, три истории жизни. Вэнди Хилли — особа решительная и сильная. Она руководит киностудией, да и в семье является лидером и добытчицей. В круговороте насыщенных будней порой она забывает о супруге, его амбициях и надеждах.

Кадр из сериала "Помадные джунгли"

Нико Райли работает редактором журнала и замужем за своим бывшим преподавателем. В минуту слабости она позволяет себе увлечься молодым фотографом, но интрижка на ночь неожиданно выливается в серьезный и страстный роман. Виктория Форд — модельер. Этому делу она отдает всю душу, но ее идеи не всем по вкусу. Однако встреча с миллиардером помогает решить массу проблем, в том числе и с финансированием, и с личной жизнью.

Рокси работает в баре, воспитывает двух детей от разных мужчин и уже целых четыре дня встречается с красавчиком военным Тревором, который удивляет ее внезапным предложением руки сердца. Главная героиня соглашается и отправляется вместе с супругом на военную базу США, где ей придется влиться в коллектив армейских жен и научиться соответствовать приобретенному статусу.

Рокси знакомится с женщинами и быстро находит общий язык с некоторыми из них, ведь за фасадом уверенности и спокойствия каждой скрываются те же волнения и переживания, что присущи самым обычным женам на гражданке.

Джулс Кобб, разведенная дама 40 лет, ужасно комплексует по поводу своего возраста и неумолимого увядания, но все же не теряет надежду встретить привлекательного мужчину и закрутить страстный роман. В ее начинаниях ей активно помогают подруги: молодая и веселая Лори, а также замужняя и разумная Элли.

Женщины не ладят между собой, но ради Джулс готовы терпеть друг друга. Несколько недоволен порывами Джулс пуститься во все тяжкие ее сын-подросток, но главная героиня намерена доказать себе и окружающим, что в 40 лет жизнь только начинается.

"Благочестивые стервы" (2012)

Шикарная жизнь Аманды Вон в солнечной Калифорнии заканчивается со смертью супруга. Благоверный во время побега с любовницей и украденными у инвесторов деньгами попадает в автокатастрофу и оставляет главную героиню на улице без гроша. Аманде приходится идти на поклон к своей матери, с которой она всегда не очень ладила, и вернуться вместе с детьми в родной Даллас.

Приезду бывшей королевы школы совсем не рады повзрослевшие одноклассницы. Они вышли замуж и сделали карьеру, но раны, нанесенные Амандой в годы учебы, по-прежнему свежи. Женщины объединяются в союз, чтобы попортить кровь обидчице.

Погожим днем счастливые и суетливые мамочки из высшего общества повели своих чад в первый класс. Занятия заканчиваются весьма неприятным происшествием: девочка пожаловалась на то, что один из мальчиков пытался ее задушить и указала на ребенка, который ее обидел.

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Конфликт из детского сразу же перешел на взрослый уровень. Каждая из матерей рьяно защищает своего отпрыска и получает поддержку от других родительниц. Кто же мог знать, что данный случай вытащит наружу все то настоящее и не всегда лицеприятное, что скрывается за роскошными фасадами богатых домов и за фальшивыми улыбками их владельцев.

Вездесущий и загадочный блогер, скрывающийся под ником «Сплетница», ошеломляет учеников элитной школы Манхэттена известием о возвращении в город королевы тусовок Серены. Год назад девушка неожиданно променяла огни мегаполиса на школу-пансион, и вот вновь шагает по родному Нью-Йорку.

Новость просто шокирует знакомых и друзей Серены, включая ее лучшую подругу Блэр. Возвращение звезды школы знаменует собой начало новой эпохи, в которой страсти будут кипеть с еще большей силой, а любовь и дружба будут сменяться предательством и скандалами.