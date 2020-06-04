Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили 

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Сервис Netflix возобновил производство продолжение сериала «Ведьмак», съемки которого были остановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 4 июня.

Съемочная группа приступит к полноценным съемкам в июле. Отмечается, что власти Великобритании выпустили руководство по безопасности для кинематографистов, связанное с распространением коронавирусной инфекции.