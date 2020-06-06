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В России сняли карантинный сериал со звездами: что это будет 

Диана Товсепова 8 часов назад
Что будет в русском карантинном сериале со звездами
Фото: Кадр из фильма "Окаянные дни"
2020 год изменил и киноиндустрию. Голливуд прекратил все съемки, турецкие сериалы ждут продолжения, а в России решили снять особый карантинный проект.
Как выяснил "Рамблер", известный юморист и сценарист Семен Слепаков снял скринлайф-сериал "Окаянные дни" о жизни россиян на самоизоляции.
Это будет 10 уникальных историй, снятых в новом для России формате "скринлайф" — зритель видит только то, что происходит на экране того или иного девайса — компьютера, планшета или смартфона. Все события разворачиваются прямо на экране. Выглядит так, будто кто-то записал разговоры по видеосвязи и от этого кажется еще более реальным.
Актерский состав также не самый простой: Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Анна Михалкова, Павел Деревянко и другие знакомые отечественному зрителю лица.
Среди действующих лиц есть и ученый-этномолог на карантине, и жена получившая звонок от незнакомки, и оппозиционер с братом чиновником, и инспектор ДПС. Все действия сериала будут завязаны на видеозвонках и "удаленке", а инспектор ДПС даже попытается дистанционно выманить взятку у автомобилиста, потому что ему нужно кормить семью, привыкшую питаться дорогими стейками.
Прошлый сериал Семена Слепакова "Домашний арест" был тепло принят российским зрителям именно за смелость, поэтому в Сети уже ждут первых серий "Окаянных дней", премьера которого состоится 11 июня на платформе PREMIER.
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Комментарии
Сериалы , Семен Слепаков , Анна Михалкова , Павел Деревянко , Владимир Епифанцев , Федор Бондарчук , ГИБДД
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