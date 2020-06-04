Стали известны номинанты премии BAFTA

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Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards. Об этом пишет Variety.

Лидирует драма "Чернобыль" о ядерной катастрофе. Сериал стал одним из самых номинируемых в истории премии BAFTA. Его отметили в 14 категориях.

Актер Джаред Харрис , который сыграл Валерия Легасова, претендует на звание "Лучшего актера". А Стеллан Скарсгард, исполнивший роль Бориса Щербина, поборется за номинацию "Лучший актер второго плана".

Вторым по популярности оказался исторический сериал "Корона". У него семь номинаций. На третьем месте с шестью категориями — комедийное шоу "Дрянь".