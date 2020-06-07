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Какие русские сериалы смотрят американцы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Какие русские сериалы смотрят американцы
Фото: Кадр из сериала «Фарца»
Оказывается, что некоторые российские сериалы очень популярны на Западе. «Рамблер» расскажет о русских проектах, которые смотрят американцы.

«Фарца»

«Фарца» стал одним из первых сериалов, проданных стриминговой платформе Netflix в 2017 году. Действие происходит в период с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. Одну из главных ролей в проекте сыграл Александр Петров.

«Sпарта»

Кадр из сериала «Sпарта»
Еще один сериал с участием Александра Петрова сервис Netflix приобрел в 2019 году. Проект повествует о расследовании преступления, произошедшего в школе, и знакомит с компьютерной игрой Sпарта, в которую ученики активно играют.

«Мажор»

Кадр из сериала «Мажор»
«Мажор» стал очень популярным сериалом в России, и теперь его могут посмотреть и за рубежом. Герой имеет юридическое образование, однако ни одного дня он не проработал. За его очередной проступок богатый родитель лишает своего сына всего и отправляет работать в отделение полиции. На Netflix сериал переименовали в Silver Spoon.

«Метод»

Кадр из сериала «Метод»
Еще один проект, проданный стриминговому сервису. Выпускница юридического факультета Есения получает направление в отдел Следственного комитета. Там она становится стажером следователя Родиона, который раскрывает самые сложные убийства. Профессиональные успехи Родиона заставляют девушку задуматься, не является ли он одним из маньяков. Главные роли в сериале исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева.
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Комментарии 2
Сериалы , Паулина Андреева , Александр Петров , Константин Хабенский , СКР , Netflix
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