Какие русские сериалы смотрят американцы 

Оказывается, что некоторые российские сериалы очень популярны на Западе. «Рамблер» расскажет о русских проектах, которые смотрят американцы.

«Фарца»

«Фарца» стал одним из первых сериалов, проданных стриминговой платформе Netflix в 2017 году. Действие происходит в период с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. Одну из главных ролей в проекте сыграл Александр Петров

«Sпарта»

Кадр из сериала «Sпарта»

Еще один сериал с участием Александра Петрова сервис Netflix приобрел в 2019 году. Проект повествует о расследовании преступления, произошедшего в школе, и знакомит с компьютерной игрой Sпарта, в которую ученики активно играют.

«Мажор»

Кадр из сериала «Мажор»

«Мажор» стал очень популярным сериалом в России, и теперь его могут посмотреть и за рубежом. Герой имеет юридическое образование, однако ни одного дня он не проработал. За его очередной проступок богатый родитель лишает своего сына всего и отправляет работать в отделение полиции. На Netflix сериал переименовали в Silver Spoon.

«Метод»

Кадр из сериала «Метод»