Сериальные премьеры, которые вас ждут в июне 

Июнь богат на сериальные премьеры. «Рамблер» расскажет о проектах, которые вам не стоит пропускать.

«Алекс Райдер»

«Алекс Райдер» — адаптация серии подростковых книг британца Энтони Горовица про шпиона-тинейджера из МИ-6. Еще в 2006 году был снят полнометражный фильм по первой части — «Громбой». Однако дело дальше одной картины не продвинулось. Премьера сериала состоялась 5 июня.

«13 причин почему»

Кадр из сериала «13 причин почему»

Финальный сезон нашумевшего сериала о психологическом и физическом абьюзе среди подростков. Главный герой Клэй Дженсен вновь поплатится за секреты, которые он хранит. Премьера сериала состоялась 5 июня.

«Я могу уничтожить тебя»

Кадр из сериала «Я могу уничтожить тебя»

Сериал про начинающую писательницу, чья жизнь рушится после того, как в баре ей подсыпали запрещенное вещество, а затем изнасиловали. Для сценаристки Михаэлы Коэл это довольно личная история, поскольку в 2018 году, во время работы над проектом «Жевательная резинка», она сама подверглась насилию. Премьера сериала запланирована на 8 июня.

«Тьма»

Кадр из сериала «Тьма»

После того, как стали пропадать подростки, полицейский погружается в тайны четырех семей. Однако позже выясняется, что дело не только в людях. Премьера третьего сезона запланирована на 27 июня.