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Не только чернокожий граф Ростов: самые безумные моменты сериала «Великая» 

Мария Сергеева 6 часов назад
Самые безумные моменты сериала «Великая»
Фото: Кадр из сериала "Великая"
Псевдоисторический комедийный сериал "Великая" отражает на экране события, произошедшие в Российской империи, творчески приправленные авторами проекта абсурдом и клюквой. "Рамблер" приводит самые безумные сцены, которые удивили зрителей.

Слово императрицы

В каждой серии возглас "huzzah" произносят в качестве торжествующего восклицания "ура" по десять раз. Создатели, по всей видимости, пытались внести определенную изюминку как, например "bazinga" в "Теории большого взрыва". В мире "Великой" словом венчают тосты за новую императрицу, радость и даже оргазмы.

Медведи

Кадр из сериала "Великая"
Будущую императрицу Екатерину II удивляет ее жених, который вопреки мнению о правителе могущественного государства предстает в образе какой-то безумной рок-звезды в кожаных штанах. На застолье в честь брака прусской принцессы с императором Петром III тот преподносит ей в подарок ручного медведя на цепи. А в одной из серий присутствует вольная интерпретация Медного всадника, где Петр сидит не на коне, а на медведе.

Мумия матушки

Кадр из сериала "Великая"
В сериале, следует отметить, Петр III — сын Петра Великого, а матушка, о которой он регулярно говорит, видимо, Екатерина Первая. Свою привязанность он выражает тем, что отказывается ее хоронить, держа разодетую мумию прямо во дворце. После свадьбы Петр III знакомит свою жену с матушкой.

Извращенец Брежнев и другие персонажи

В шестой серии выясняется, что Петр III понизил придворную даму за то, что ее отец, некий Брежнев, надругался над мумией императрицы. Также в сериале появляется разделывающий человеческие тела доктор Чехов, граф Горький с физической аномалией, епископ Калинка и граф Раскольников.

Хор чернобыльских девочек

Кадр из сериала "Великая"
Сначала Петр III хотел отрезать шведскому послу голову и, наполнив ее фрикадельками, отправить обратно. Позже император передумал, а дипломату устроили прием с "чернобыльским хором девочек". Что же, проект полностью оправдывает жанр черной комедии.
Так что, по всей видимости, чернокожий граф Ростов еще не самое поразительное явление псевдоисторического сериала, наполненного абсурдом.
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Комментарии 2
Сериалы , Теория большого взрыва , Великая
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