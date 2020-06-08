Культовые сериалы эпохи СССР 

Если вдруг кто-то считает, что сериалы пришли в нашу жизнь с бразильской «Рабыней Изаурой», то ошибается. В СССР тоже снимали сериалы. Разумеется, они не насчитывали сотен серий, но двадцатисерийные телефильмы, например, в советском кинематографе были. Более того, некоторые сериалы стали по-настоящему культовыми. О них рассказывает «Рамблер».

“Следствие ведут ЗнаТоКи”

Сериал, главными действующими лицами которого стали следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит (первые буквы их фамилий и дали комбинацию «ЗнаТоКи»), был создан по инициативе МВД

Кадр из фильма «Следствие ведут ЗнаТоКи»

Милиционеры-интеллектуалы, распутывающие сложнейшие дела, понравились советским зрителям. Сериал пользовался невероятной популярностью. В период с 1971 по 1989 годы в эфир вышло 22 серии «ЗнаТоКов».

“Вечный Зов”

Многосерийный фильм по одноименному роману Анатолия Иванова , созданный в жанре семейной саги, снимался с 1973 по 1983 годы. Зрителям была предложена история семьи на протяжении полувека. На их долю выпали войны, революция, коллективизация, репрессии, послевоенное время.

Кадр из фильма «Вечный Зов»

Каждую серию режиссеры Владимир Краснопольский Валерий Усков создавали как отдельный художественный фильм. Всего было создано 19 эпизодов, выхода каждого из которых зрители ждали с нетерпением, поскольку в среднем на экране появлялись 3 серии в год. Сериал мог бы похвастаться и большим количеством эпизодов, но некоторые уже снятые, смонтированные и готовые к выпуску, просто не пустили на экран: в них шла речь о репрессиях и культе личности Сталина.

“Семнадцать мгновений весны”

Телевизионный фильм Татьяны Лиозновой, созданный по одноименному роману Юлиана Семенова , буквально сразу стал народным. Премьера его состоялась 11 августа 1973 года, когда на экраны вышла первая из двенадцати серий.

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

За один только год сериал показали по телевидению три раза. Многие фразы мгновенно разобрали на цитаты, а фильм до сих пор любят и пересматривают.

“Долгая дорога в дюнах”

В истории латышского кино этот телефильм стал первым сериалом, а на экраны он вышел, лишь благодаря связям сценариста Олега Руднева , который обеспечил картине поддержку

Кадр из фильма «Долгая дорога в дюнах»

Гостелерадио. Зрители благосклонно приняли историю любви сына рыбака Артура и красавицы Марты, которые сумели пронести свои чувства через все ненастья военных и послевоенных лет, которые уместились в 7 эпизодов сериала.