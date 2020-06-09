Сериал «Содержанки» продали британскому ТВ

Российский сериал "Содержанки" режиссера Контантина Богомолова покажут на британском телевидении, проект будет доступен на территории Великобритании и Ирландии на онлайн-площадке Walter Presents. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Start.

"VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающая зрителям лучшие неанглоязычные сериалы, приобрела права на показ оригинального проекта Start "Содержанки" на территории Великобритании и Ирландии. Channel 4 также получил право первого показа драмы Константина Богомолова на британском телевидении",

— рассказали в пресс-службе, уточнив, что сделку финализировали в рамках первого российского онлайн-рынка Key Buyers Event: Digital Edition.

Площадка Walter Presents предоставляет избранный контент из Германии, Франции, Японии и других стран. Основатель платформы Уолтер Юззолино, который также курирует иностранные проекты для Channel 4, назвал "Содержанок" захватывающим фильмом "о страсти, манипуляции и развращающей силе денег". Он отметил, что этот проект не похож ни на один русский сериал, который он видел ранее.

"Большой хит у себя на родине, уже получивший продолжение, этот сериал вызовет восторг у любителей качественных иностранных драматических проектов, и я рад возможности представить его британским зрителям на платформе Walter Presents",

— добавил Юззолино.