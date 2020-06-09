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Сериал Константина Богомолова «Содержанки» выйдет на британском телевидении 

ТАСС и ещё 5 4 часа назад
Сериал «Содержанки» продали британскому ТВ
Фото: Кадр из сериала "Содержанки"
Российский сериал "Содержанки" режиссера Контантина Богомолова покажут на британском телевидении, проект будет доступен на территории Великобритании и Ирландии на онлайн-площадке Walter Presents. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Start.
"VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающая зрителям лучшие неанглоязычные сериалы, приобрела права на показ оригинального проекта Start "Содержанки" на территории Великобритании и Ирландии. Channel 4 также получил право первого показа драмы Константина Богомолова на британском телевидении",
— рассказали в пресс-службе, уточнив, что сделку финализировали в рамках первого российского онлайн-рынка Key Buyers Event: Digital Edition.
Площадка Walter Presents предоставляет избранный контент из Германии, Франции, Японии и других стран. Основатель платформы Уолтер Юззолино, который также курирует иностранные проекты для Channel 4, назвал "Содержанок" захватывающим фильмом "о страсти, манипуляции и развращающей силе денег". Он отметил, что этот проект не похож ни на один русский сериал, который он видел ранее.
"Большой хит у себя на родине, уже получивший продолжение, этот сериал вызовет восторг у любителей качественных иностранных драматических проектов, и я рад возможности представить его британским зрителям на платформе Walter Presents",
— добавил Юззолино.
Премьера картины состоялась в марте 2019 года. Действие разворачивается в сегодняшней Москве, где главная героиня — искусствовед из провинции по имени Даша — хочет начать новую жизнь, но ее планы рушатся после загадочного происшествия. Главные роли в сериале исполнили Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Мария Фомина, Марина Зудина и другие. Общее количество просмотров двух сезонов на Start составляет более 25 миллионов. Ранее права на показ сериала также приобрел американский сервис Amazon Prime Video.
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Сериалы , Содержанки , Константин Богомолов , Мария Фомина , Ольга Сутулова , Марина Зудина , Дарья Мороз , Amazon
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