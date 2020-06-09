8 сериалов для любителей головоломок 

В последние годы жанр сериалов стал особенно популярен, вытеснив большое кино на второй план. Авторам лучших телепроектов все сложнее удержать внимание зрителей и удивить их по-настоящему неординарной историей. Мы собрали топ-8 сериалов-головоломок с непредсказуемым сюжетом.

Профессор Эннализ Китинг (обладательница «Оскара» Виола Дэвис) — респектабельный адвокат и преподаватель. Среди студентов у нее слава жесткой, но справедливой наставницы, которая любит давать подопечным необычные задания. Даже свой предмет она наградила неординарным названием «Как избежать наказания за убийство». Заинтригованные студенты быстро включаются в непростой процесс обучения, даже не подозревая, что совсем скоро им предстоит применить новые знания в расследовании настоящих преступлений.

Кадр из сериала

Шоураннером проекта является уже почти легендарная сценаристка и продюсер Шонда Раймс, которая подарила миру «Анатомию страсти» и «Скандал» . Раймс добавила в сериал важную интригу про личную жизнь главной героини, которая за внешностью строгого профессора скрывает много опасных тайн.

«Грешница»

В один прекрасный солнечный день молодая женщина Кора Таннетти ( Джессика Бил ) в приступе необъяснимой ярости наносит несколько смертельных ударов ножом незнакомому мужчине. Преступление совершено прямо на глазах ее собственного мужа, напуганного сына и десятков шокированных прохожих. Внезапное преступление кажется раскрытым, но лишенным смыла: все знают, кто его совершил, но никто не понимает зачем. Объяснить свой поступок не может и сама Кора.

Кадр из сериала

К расследованию подключается детектив Гарри Эмброуз ( Билл Пуллман ) — он начинает поиски мотивов и готов провести с преступницей сколько угодно времени и пробраться в самые потаенные уголки ее души, чтобы вытащить на свет все тайны. Он пытается понять, почему милая в общении и законопослушная женщина совершила это жестокое убийство.

«Крах»

Действие сериала разворачивается в городе Белфаст (Северная Ирландия). Местное население терроризирует серийный убийца, которого полиция никак не может поймать. Вызванная из Лондона детектив Стелла Гибсон ( Джиллиан Андерсон ) пытается разобраться в этом загадочном деле и вычислить маньяка.

Кадр из сериала

Постепенно расследование выводит Гибсон на след местного психолога ( Джейми Дорнан ) с темным прошлым. Отец двоих детей подозревается в серии убийств, и теперь главных героев, оказавшихся по разные стороны баррикад, ожидает схватка не на жизнь, а на смерть.

На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением тела мертвой женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Из-за расположения трупа к расследованию преступления подключаются полицейские сразу двух стран Сага, проницательная, но страдающая легкой формой аутизма, и Мартин, лучше ладящий с людьми, но хранящий свои скелеты в шкафу.

Кадр из сериала

Сериал вмиг стал международным хитом и обзавелся собственными аналогами в России и США, но, к сожалению, повторить успех оригинального проекта другим странам не удалось. Проект отличает крепкая детективная составляющая и захватывающая режиссура, благодаря которой зрителю невозможно оторваться от экрана вплоть до финальных титров.

«Убийство на пляже»

Теплым июльским днем в самый разгар туристического сезона в небольшом городке Бродчёрч пропадает 11-летний школьник Дэнни Латимер. Его мать Бет начинает искать мальчика, тогда как ее лучшая подруга Элли Миллер (обладательница «Оскара» Оливия Колман ), офицер местной полиции, выходит из отпуска и обнаруживает, что повышение, которое она так долго ждала, достается приезжему детективу-инспектору Алеку Харди ( Дэвид Теннант ).

Кадр из сериала

Когда тело Дэнни находят у подножья скал, Харди и Миллер берутся за расследование. Оба твердо намерены решить загадку убийства школьника. Скоро новость о преступлении разлетается не только по городу, но и за его пределы. Теперь внимание всей страны обращено к Бродчёрчу. В ходе расследования раскрываются тайны города и его обитателей.

«11.22.63»

Джейку Эппингу ( Джеймс Франко ), простому учителю английского языка, предоставляется возможность совершить путешествие назад во времени, в 1960-й год, и попытаться предотвратить убийство Кеннеди. Оказавшись в прошлом, Джейк все больше привыкает к новой жизни и людям, с которыми сближается. Однако очень скоро становится понятно, что игры со временем опасны, а сам Джейк рискует остаться в прошлом навсегда, но заветного счастья ему это не принесет.

Кадр из сериала

Мини-сериал онлайн-сервиса Hulu снят по мотивам фантастического романа Стивена Кинга , умеющего не только пугать читателя, но захватывать его внимание невероятными сюжетами. Исполнительным продюсером шоу стал Дж. Дж. Абрамс, отвечающий за несколько последних частей «Стартрека» и «Звездных войн».

«Вершина озера»

Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяное озеро и пропадает. Дело поручают детективу Робин Гриффин ( Элизабет Мосс ) — много лет назад она сбежала из родного города, в котором теперь должна расследовать преступление и разобраться с призраками собственного прошлого.

Кадр из сериала

В этом живописном, но глухом новозеландском городке царит древнее зло. Робин не только должна найти девочку, но и выстоять в столкновении с людьми, о которых давно предпочла бы забыть. Каждый шаг, приближающий ее к раскрытию дела, также будет раскрывать ей нелицеприятную правду о самой себе.

«Разрабы»

Главная героиня сериала — компьютерный инженер Лили Чан. Она работает в передовой технологической компании Amaya, расположенной в Сан-Франциско, и подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня. В попытке найти следы преступления она натыкается на секретное подразделение, которым заведует загадочный персонаж Форест — человек с непомерными амбициями и возможностями.

Кадр из сериала