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8 сериалов для любителей головоломок 

WMJ.ru 3 часа назад
8 сериалов для любителей головоломок
Фото: WMJ.ru
В последние годы жанр сериалов стал особенно популярен, вытеснив большое кино на второй план. Авторам лучших телепроектов все сложнее удержать внимание зрителей и удивить их по-настоящему неординарной историей. Мы собрали топ-8 сериалов-головоломок с непредсказуемым сюжетом.

«Как избежать наказания за убийство»

Профессор Эннализ Китинг (обладательница «Оскара» Виола Дэвис) — респектабельный адвокат и преподаватель. Среди студентов у нее слава жесткой, но справедливой наставницы, которая любит давать подопечным необычные задания. Даже свой предмет она наградила неординарным названием «Как избежать наказания за убийство». Заинтригованные студенты быстро включаются в непростой процесс обучения, даже не подозревая, что совсем скоро им предстоит применить новые знания в расследовании настоящих преступлений.
Кадр из сериала
Шоураннером проекта является уже почти легендарная сценаристка и продюсер Шонда Раймс, которая подарила миру «Анатомию страсти» и «Скандал». Раймс добавила в сериал важную интригу про личную жизнь главной героини, которая за внешностью строгого профессора скрывает много опасных тайн.

«Грешница»

В один прекрасный солнечный день молодая женщина Кора Таннетти (Джессика Бил) в приступе необъяснимой ярости наносит несколько смертельных ударов ножом незнакомому мужчине. Преступление совершено прямо на глазах ее собственного мужа, напуганного сына и десятков шокированных прохожих. Внезапное преступление кажется раскрытым, но лишенным смыла: все знают, кто его совершил, но никто не понимает зачем. Объяснить свой поступок не может и сама Кора.
Кадр из сериала
К расследованию подключается детектив Гарри Эмброуз (Билл Пуллман) — он начинает поиски мотивов и готов провести с преступницей сколько угодно времени и пробраться в самые потаенные уголки ее души, чтобы вытащить на свет все тайны. Он пытается понять, почему милая в общении и законопослушная женщина совершила это жестокое убийство.

«Крах»

Действие сериала разворачивается в городе Белфаст (Северная Ирландия). Местное население терроризирует серийный убийца, которого полиция никак не может поймать. Вызванная из Лондона детектив Стелла Гибсон (Джиллиан Андерсон) пытается разобраться в этом загадочном деле и вычислить маньяка.
Кадр из сериала
Постепенно расследование выводит Гибсон на след местного психолога (Джейми Дорнан) с темным прошлым. Отец двоих детей подозревается в серии убийств, и теперь главных героев, оказавшихся по разные стороны баррикад, ожидает схватка не на жизнь, а на смерть.

«Мост»

На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением тела мертвой женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Из-за расположения трупа к расследованию преступления подключаются полицейские сразу двух стран Сага, проницательная, но страдающая легкой формой аутизма, и Мартин, лучше ладящий с людьми, но хранящий свои скелеты в шкафу.
Кадр из сериала
Сериал вмиг стал международным хитом и обзавелся собственными аналогами в России и США, но, к сожалению, повторить успех оригинального проекта другим странам не удалось. Проект отличает крепкая детективная составляющая и захватывающая режиссура, благодаря которой зрителю невозможно оторваться от экрана вплоть до финальных титров.

«Убийство на пляже»

Теплым июльским днем в самый разгар туристического сезона в небольшом городке Бродчёрч пропадает 11-летний школьник Дэнни Латимер. Его мать Бет начинает искать мальчика, тогда как ее лучшая подруга Элли Миллер (обладательница «Оскара» Оливия Колман), офицер местной полиции, выходит из отпуска и обнаруживает, что повышение, которое она так долго ждала, достается приезжему детективу-инспектору Алеку Харди (Дэвид Теннант).
Кадр из сериала
Когда тело Дэнни находят у подножья скал, Харди и Миллер берутся за расследование. Оба твердо намерены решить загадку убийства школьника. Скоро новость о преступлении разлетается не только по городу, но и за его пределы. Теперь внимание всей страны обращено к Бродчёрчу. В ходе расследования раскрываются тайны города и его обитателей.

«11.22.63»

Джейку Эппингу (Джеймс Франко), простому учителю английского языка, предоставляется возможность совершить путешествие назад во времени, в 1960-й год, и попытаться предотвратить убийство Кеннеди. Оказавшись в прошлом, Джейк все больше привыкает к новой жизни и людям, с которыми сближается. Однако очень скоро становится понятно, что игры со временем опасны, а сам Джейк рискует остаться в прошлом навсегда, но заветного счастья ему это не принесет.
Кадр из сериала
Мини-сериал онлайн-сервиса Hulu снят по мотивам фантастического романа Стивена Кинга, умеющего не только пугать читателя, но захватывать его внимание невероятными сюжетами. Исполнительным продюсером шоу стал Дж. Дж. Абрамс, отвечающий за несколько последних частей «Стартрека» и «Звездных войн».

«Вершина озера»

Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяное озеро и пропадает. Дело поручают детективу Робин Гриффин (Элизабет Мосс) — много лет назад она сбежала из родного города, в котором теперь должна расследовать преступление и разобраться с призраками собственного прошлого.
Кадр из сериала
В этом живописном, но глухом новозеландском городке царит древнее зло. Робин не только должна найти девочку, но и выстоять в столкновении с людьми, о которых давно предпочла бы забыть. Каждый шаг, приближающий ее к раскрытию дела, также будет раскрывать ей нелицеприятную правду о самой себе.

«Разрабы»

Главная героиня сериала — компьютерный инженер Лили Чан. Она работает в передовой технологической компании Amaya, расположенной в Сан-Франциско, и подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня. В попытке найти следы преступления она натыкается на секретное подразделение, которым заведует загадочный персонаж Форест — человек с непомерными амбициями и возможностями.
Кадр из сериала
Hulu решила обратиться к востребованному жанру научной фантастики, которую удачно сочетает с элементами напряженного триллера. За качество проекта отвечает его автор и режиссер Алекс Гарленд. В sci-fi Гарленд чувствует себя как рыба в воде. На счету британского режиссера такие громкие проекты, как «Из машины» и «Аннигиляция». Традиционно в своих историях Алекс рассматривает влияние современных технологий на человека: как мы адаптируем технический прогресс под себя, вверяя машинам слишком много власти.
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Комментарии
Сериалы , Скандал , Мост , Анатомия страсти , Оскар , Как избежать наказания за убийство , Из машины , Аннигиляция , Стивен Кинг , Билл Пуллман , Дэвид Теннант , Алекс Гарленд , Джеймс Франко , Джейми Дорнан , Оливия Колман , Джессика Бил , Джиллиан Андерсон , Элизабет Мосс
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