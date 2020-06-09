Сериал «Содержанки» покажут в Британии 

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Сериал Константина Богомолова "Содержанки" продали британскому телевидению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеосервиса Start.

В Великобритании проект будет доступен на площадке Walter Presents.

"VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающая зрителям лучшие неанглоязычные сериалы, приобрела права на показ оригинального проекта Start "Содержанки" на территории Великобритании и Ирландии. Channel 4 также получил право первого показа драмы Константина Богомолова на британском телевидении"

На площадке Walter Presents собраны проекты из разных стран. Там можно посмотреть фильмы и сериалы из Германии, Франции, Японии и других стран.

Основатель платформы Уолтер Юззолино высоко оценил российский сериал и заявил, что он понравится многим зарубежным зрителям, которые любят драматический сюжет.