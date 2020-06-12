Сериалы, которые можно посмотреть за один вечер 

В настоящее время снимают столько прекрасных сериалов, что нет такого количества свободных часов, чтобы все их пересмотреть. Если вы хотите посвятить шоу не более, чем один вечер, то эта подборка — для вас. Сериалы, которые смотрятся буквально за несколько часов, в материале "Рамблера".

"Что знает Оливия", 2014

Четыре серии по часу. И в них — история жизни немолодой женщины — Оливии, а также ее близких — мужа и сына. Картина охватывает около четверти века жизни семьи Киттеридж.

Сериал был высоко оценен критикой и публикой. В числе огромного списка наград в активе шоу и премия "Золотой Глобус" за лучшую мужскую и за лучшую женскую роль в сериале.

"11.22.63", 2016

А на этот сериал уйдет ровно вдвое больше времени — один сезон и восемь серий. Первая идет аж 80 минут, остальные — от 44 до 60. Сериал снят по одноименному роману Стивена Кинга

Кадр из сериала "11.22.63"

Он рассказывают историю Джейка Эппинга — мужчины, которому предстоит из наших дней отправиться в прошлое, чтобы предотвратить покушение на Джона Кеннеди , которое изменит мир до неузнаваемости.

Британский минисериал, в котором всего один сезон и пять коротких серий. Отлично скрасить вечер любителей триллеров и постапокалиптичных миров.

Кадр из сериала "Тупик"

Несколько участников телеигры "Большой брат" обнаруживают, что за ними давно никто не следит. Их догадки подтверждаются — в мире давно произошел зомби-апокалипсис и людям стало не до телешоу. Подобные по принципу максимальной несовместимости участники "Большого брата" все же решают сплотиться, чтобы выжить в новой реальности.