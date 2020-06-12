Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Сериалы, которые можно посмотреть за один вечер 

Стелла Шмель 15 часов назад
Сериалы, которые можно посмотреть за один вечер
Фото: Кадр из сериала "11.22.63"
В настоящее время снимают столько прекрасных сериалов, что нет такого количества свободных часов, чтобы все их пересмотреть. Если вы хотите посвятить шоу не более, чем один вечер, то эта подборка — для вас. Сериалы, которые смотрятся буквально за несколько часов, в материале "Рамблера".

"Что знает Оливия", 2014

Четыре серии по часу. И в них — история жизни немолодой женщины — Оливии, а также ее близких — мужа и сына. Картина охватывает около четверти века жизни семьи Киттеридж.
Кадр из сериала "Что знает Оливия?"
Сериал был высоко оценен критикой и публикой. В числе огромного списка наград в активе шоу и премия "Золотой Глобус" за лучшую мужскую и за лучшую женскую роль в сериале.

"11.22.63", 2016

А на этот сериал уйдет ровно вдвое больше времени — один сезон и восемь серий. Первая идет аж 80 минут, остальные — от 44 до 60. Сериал снят по одноименному роману Стивена Кинга.
Кадр из сериала "11.22.63"
Он рассказывают историю Джейка Эппинга — мужчины, которому предстоит из наших дней отправиться в прошлое, чтобы предотвратить покушение на Джона Кеннеди, которое изменит мир до неузнаваемости.

"Тупик", 2008

Британский минисериал, в котором всего один сезон и пять коротких серий. Отлично скрасить вечер любителей триллеров и постапокалиптичных миров.
Кадр из сериала "Тупик"
Несколько участников телеигры "Большой брат" обнаруживают, что за ними давно никто не следит. Их догадки подтверждаются — в мире давно произошел зомби-апокалипсис и людям стало не до телешоу. Подобные по принципу максимальной несовместимости участники "Большого брата" все же решают сплотиться, чтобы выжить в новой реальности.
Видео дня. Звезды, которые резко сменили направление жизни
Комментарии
Сериалы , Что знает Оливия? , Тупик , Стивен Кинг , Джон Кеннеди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Харингтон объяснил концовку «Игры престолов»
Харингтон объяснил концовку «Игры престолов»
Блогер-миллионер хочет стать новым «Холостяком»
Блогер-миллионер хочет стать новым «Холостяком»
Снигирь заступилась за сериал «Великая»
Снигирь заступилась за сериал «Великая»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Самые интересные фильмы про пришельцев
11:09
Самые интересные фильмы про пришельцев
Фильмы
Что известно о дочери Георгия Вицина
03:30
Что известно о дочери Георгия Вицина
Актеры
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
44:06
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
Актеры
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
01:59
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
Фильмы
Яркие британские комедии с черным юмором
10:19
Яркие британские комедии с черным юмором
Фильмы
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
14:29
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
Актеры
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
10:45
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение