Что известно про новый сериал «Чики» с Горбачевой 

В начале июня состоялась премьера российского сериала "Чики" о девушках легкого поведения, которые мечтают начать новую жизнь. За неделю он побил рекорды по просмотрам в Сети. "Рамблер" рассказывает, что известно про новое шоу.

Режиссером сериала стал Эдуард Оганесян , а одну из главных ролей в нем сыграла актриса Ирина Горбачева . Действие "Чик" разворачивается на юге России — в маленьком городке в Кабардино-Балкарии. Местные жители были против съемок из-за темы сериала. Однажды даже пьяный мужчина скинул на машину съемочной группы арбуз, а потом начал стрелять из карабина, но никто из команды не пострадал.

Кадр из сериала "Чики"

В центре сюжета сериала — три подруги: Света ( Ирина Носова ), Марина (Алена Михайлова) и Людка ( Варвара Шмыкова ). Им приходится зарабатывать на жизнь, продавая свое тело на трассе. Однажды в родной город возвращается Жанна (Ирина Горбачева), которая раньше была четвертой в компании девушек, но завязала со своим грязным прошлым и уехала вместе с сыном в Москву. Она вернулась на малую родину, чтобы начать бизнес — открыть собственный фитнес-клуб. Девушки присоединяются к старой подруге, но начать новую жизнь и убежать от суровой действительности оказывается не так-то просто.

По задумке режиссера, сериал затрагивает острые социальные проблемы и рассказывает о давлении общества на тех, кто решил подняться из низов.