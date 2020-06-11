Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Что известно про новый сериал «Чики» с Горбачевой 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Что известно про новый сериал «Чики» с Горбачевой
Фото: Кадр из сериала "Чики"
В начале июня состоялась премьера российского сериала "Чики" о девушках легкого поведения, которые мечтают начать новую жизнь. За неделю он побил рекорды по просмотрам в Сети. "Рамблер" рассказывает, что известно про новое шоу.
Режиссером сериала стал Эдуард Оганесян, а одну из главных ролей в нем сыграла актриса Ирина Горбачева. Действие "Чик" разворачивается на юге России — в маленьком городке в Кабардино-Балкарии. Местные жители были против съемок из-за темы сериала. Однажды даже пьяный мужчина скинул на машину съемочной группы арбуз, а потом начал стрелять из карабина, но никто из команды не пострадал.
Кадр из сериала "Чики"
В центре сюжета сериала — три подруги: Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Людка (Варвара Шмыкова). Им приходится зарабатывать на жизнь, продавая свое тело на трассе. Однажды в родной город возвращается Жанна (Ирина Горбачева), которая раньше была четвертой в компании девушек, но завязала со своим грязным прошлым и уехала вместе с сыном в Москву. Она вернулась на малую родину, чтобы начать бизнес — открыть собственный фитнес-клуб. Девушки присоединяются к старой подруге, но начать новую жизнь и убежать от суровой действительности оказывается не так-то просто.
По задумке режиссера, сериал затрагивает острые социальные проблемы и рассказывает о давлении общества на тех, кто решил подняться из низов.
Еще одной звездой сериала стал актер Антон Лапенко, который прославился благодаря своим роликам в Instagram и на YouTube. Он сыграл в "Чиках" участкового Юру.
Видео дня. Звезды, которые резко сменили направление жизни
Комментарии 1
Сериалы , Антон Лапенко , Ирина Горбачева , Ирина Носова , Варвара Шмыкова , Эдуард Оганесян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вероятнее всего, сядет»
«Вероятнее всего, сядет»
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Что показывает юная актриса взрослого кино
Что показывает юная актриса взрослого кино
«Лучшее решение в моей жизни»
«Лучшее решение в моей жизни»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Самые интересные фильмы про пришельцев
11:09
Самые интересные фильмы про пришельцев
Фильмы
Что известно о дочери Георгия Вицина
03:30
Что известно о дочери Георгия Вицина
Актеры
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
44:06
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
Актеры
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
01:59
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
Фильмы
Яркие британские комедии с черным юмором
10:19
Яркие британские комедии с черным юмором
Фильмы
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
14:29
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
Актеры
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
10:45
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение