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Мини-сериалы, от которых трудно оторваться 

Анастасия Иванова 1 час назад
Мини-сериалы, от которых трудно оторваться
Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»
Если вы любите сериалы, но у вас особо нет времени на их просмотр, то это подборка точно для вас. «Рамблер» расскажет о мини-сериалах, которые стоит увидеть.

«Чернобыль»

Американский сериал рассказывает об аварии, которая случилась в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Зритель будет наблюдать за самой катастрофой и за ее последствиями. Ровно через два года после события химик Валерий Легасов, спрятав аудиокассеты со своими воспоминаниями об аварии, совершил самоубийство у себя в квартире. В сериале пять серий.

«И повсюду тлеют пожары»

Кадр из сериала «И повсюду тлеют пожары»
Сюжет разворачивается вокруг обеспеченной и образцовой миссис Ричардсон и художницы Мии Уорен, которая не хочет следовать общепринятому укладу. Знакомство их семей приводит к серьезным последствиям. Главные роли исполнили Керри Вашингтон и Риз Уизерспун. Всего в сериале восемь серий.

«Когда они нас увидят»

Кадр из сериала Когда они нас увидят«»
Сериал основан на реальных событиях, которые произошли в Нью-Йорке в 1989 году. По сюжету, пятеро подростков, афроамериканцев и мексиканцев, были приговорены к тюремным срокам за жестокое изнасилование белой девушки, которого они не совершали. В сериале четыре серии.
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Сериалы , Чернобыль , Риз Уизерспун
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