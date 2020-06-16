8 сериалов, которые слишком затянулись 

Каждый телевизионный продюсер знает, что успех проекта можно закрепить его своевременным окончанием. Многие шоураннеры намеренно ставят точку в истории, когда она находится на пике своей популярности. Но есть примеры сериалов, которые не смогли вовремя закончиться и своими финальными сезонами едва ли не перечеркнули успех всего проекта. Мы собрали топ-8 примеров шоу, которые не сумели вовремя остановиться.

«Доктор Хаус» по праву считается одним из самых успешных сериалов начала нулевых. Проект включал в себя циничный юмор главного героя, детективный характер поиска диагноза в стиле Шерлока Холмса и крепкую драму про врачей, которые спасают чужие жизни, но с трудом могут упорядочить собственные.

Кадр из сериала

Первые четыре сезона били все рекорды просмотров, гонорары актеров росли в геометрической прогрессии, а сама история казалась максимально сформированной: Хаус доходит до точки невозврата в своих отношениях с лучшим другом-онкологом Джеймсом Уилсоном и будто бы так и остается аутсайдером для всего мира.

Пятый сезон попробовал восстановить баланс в отношениях героев и может похвастаться неплохими сюжетными ходами, но дальше сериал себя очевидно исчерпал. Последующие три сезона получились скучными и вымученными. Итог — низкий рейтинг на телевидении и шквал критики в отношении финала сериала. Тот самый случай, когда так сильно старались, что не заметили, как переусердствовали.

«Декстер»

История про судмедэксперта, который днем помогает раскрывать преступления, а ночами сам их совершает, получилась динамичной и по-настоящему захватывающей. Первые шесть сезонов смотрелись на одном дыхании: сценаристам каждый раз удавалось находить необычные сюжетные ходы для своих героев, а сама история становилась глубже и надрывнее.

Кадр из сериала

Закончить проект можно было после того, как сестра Декстера Дебра узнала о темной сущности своего родственника и попыталась примириться с этим чудовищным открытием. Душевные страдания героини Дженнифер Карпентер выглядели очень убедительными, а сам факт раскрытия правды казался логичным исходом внутрисемейной драмы персонажей. Но дальше авторы проекта уперлись в тупик, из которого пытались найти выход еще два сезона, а отчаявшись предложить зрителю что-то стоящее, резко закончили сериал на той ноте, которая совсем не вписывалась в его привычную сюжетную стилистику.

«Ходячие мертвецы»

Да, Карл, 9 сезонов для этой истории оказались избыточными. История о полицейском Рике Граймсе, который пришел в себя после комы и обнаружил, что привычный ему мир перестал существовать, первые несколько сезонов казалась захватывающей и динамичной.

Кадр из сериала

Герои постоянно преодолевали заковыристые препятствия на своем пути и отважно боролись за свою жизнь, но постепенно стало казаться, что сериал топчется на месте. Заканчивать проект можно было ровно на середине — когда зритель взмолился к продюсерам с просьбой перестать пытаться реанимировать уже отживший свое проект.

Сложно найти более успешный комедийный ситком на телевидении. «Друзья» стали мировой сенсацией, а их популярность не спадает до сих пор (притом что сам проект закончился еще в 2004 году). Было отснято 10 сезонов, прежде чем авторы (и уставшие от своих героев актеры) пришли к единственно верному решению закончить сериал.

WMJ.RU

Несмотря на любовь миллионов, сценаристы сами признавали, что в последних сезонах проект откровенно лихорадило. От бессилия авторы придумали малоубедительный роман между героями Дженнифер Энистон Мэтта ЛеБлана , наконец-то прописали любовную линию для Фиби и попытались привести к осознанному родительству Чендлера с Моникой. Да, проект все еще оставался смешным и бойким, но чувствовалось, что в баке этого автомобиля остается все меньше бензина. Закончить шоу можно было после 8-го сезона — да, мы бы не узнали, что Джоуи не любит делиться едой, но и не пришлось бы закатывать глаза от вымученных шуток создателей.

Своим появлением на телевидении сериал произвел эффект разорвавшейся бомбы — хитро устроенная, непредсказуемая и накаленная до предела история двух братьев, один из которых попадает в тюрьму, а второй необычным образом пытается его оттуда вызволить.

Кадр из сериала

Если первые три сезона приковывали внимание зрителей, то последний сезон казался до абсурда нелогичным: герои умирали и воскресали, а сама история превратилась в неправдоподобный шпионский боевик. В 2017 году авторы решили воскресить проект еще двумя сезонами, но ничего, кроме ироничной улыбки на лице зрителя, они вызвать не смогли. Ведь изначально история казалась настоящим торнадо, но финишировала моросящим дождем.

Своим успехом сериал про взрослых гиков обязан удачным совпадением по времени с бумом супергероики в конце нулевых. По сюжету Шелдон, Леонард, Говард и Радж совмещали научную деятельность и разнообразные хобби (комиксы, видеоигры, поездки на тематические конвенты).

Кадр из сериала

Все шло своим чередом, пока в какой-то момент друзья не начали увлекаться противоположным полом. Именно тогда симпатичное шоу стало стремительно терять свое очарование. По мнению многих фанатов, сериал отжил свое после 4-го сезона, а все последующие восемь сезонов — это не более чем неудачные потуги авторов вернуть проекту то, что он в себе давно исчерпал.

«Офис»

Немного абсурдная история про ежедневную жизнь скромного офиса с обаятельным, но эксцентричным начальником Майклом . Сотрудники терпят выходки своего руководителя, влюбляются, расходятся, впутываются в комичные ситуации и просто стараются победить утомительную рутину. Несмотря на нескольких ярких персонажей шоу, главным двигателем проекта всегда был герой Стива Карелла . Его Майкл придавал сериалу особое очарование.

Кадр из сериала

В конце 7-го сезона Майкл решил переехать в другой город и вверил своих подопечных в другие руки. Так началась странная и утомительная череда новых начальников, которых авторы пытались наделить той же эксцентрикой в поведении, но которые лишь казались пародией на покинувшего проект Карелла. Сериал можно было смело закончить после ухода Майкла Скотта, а не мучить героев «Офиса» еще два сезона — было по-прежнему смешно, но постепенно заливистый смех у зрителя сменился на скромные улыбки.

Крутой и самобытный проект актрисы и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж, которая после успешной «Дряни» решила сделать нестандартную историю про противостояние опасной киллерши и пугливой сотрудницы службы разведки. Первый сезон получился ярким и интригующим — до конца не было ясно, как героини выйдут из сложившегося положения: верх одержит смелое чувство или необходимый долг?

Кадр из сериала

Но, стоило начаться второму сезону (над которым уже не работала Уоллер-Бридж), стало понятно, что проект пошел странным путем, а вскоре и вовсе утратил свои ориентиры — герои начали вести себя нелогично, эротическое напряжение между героинями поддерживалось лишь на словах, а сама история про кошки-мышки стала походить на один большой самоповтор. Тот самый случай, когда хорошая умеренность лучше плохого изобилия.