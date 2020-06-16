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Готовится к выходу сериал «Цой.2020» 

ИКС ТВ 11 часов назад
Готовится к выходу сериал «Цой.2020»
Фото: Кадр из фильма "Игла"
Готовится к выходу российской документальный сериал «Цой.2020» о жизни и творчестве лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.
Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».
Планируется сделать около десяти эпизодов продолжительностью по 15 минут. Режиссером проекта стал Рогожин, продюсер — Алена Егорина, композитор — Василий Игнатьев.
«Нам бы хотелось пролить свет на жизнь последнего героя эпохи, отдать дань памяти великому земляку»,
— заявил Рогожин.
Заявлено, что первая часть сериала появится в YouTube 21 июня 2020 года, в день рождения самого Цоя. Всего организаторы планируют сделать 10 серий продолжительностью примерно 15 минут. На сегодняшний день готовы две серии. Однако если дата выхода первой вполне логична, то вторую решили показать только в августе.
Данных о том, будет ли показан сериал на каком-нибудь телеканале, пока нет.
Напомним, что группа «Кино» выпустила клип с разными моделями телевизоров.
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Сериалы , Виктор Цой , Василий Игнатьев
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