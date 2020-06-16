В России выйдет сериал о Викторе Цое 

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В России выйдет документальный сериал "Цой.2020" о жизни и творчестве лидера группы "Кино". Об этом сообщает "Икс.тв".

Создатели планируют выпустить десять эпизодов по 15 минут. Режиссером проекта выступил Николай Рогожин, продюсером — Алена Егорина, композитором — Василий Игнатьев

«Нам бы хотелось пролить свет на жизнь последнего героя эпохи, отдать дань памяти великому земляку», — рассказал режиссер.