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В России выйдет сериал о Викторе Цое 

Елизавета Назарова 9 часов назад
В России выйдет сериал о Викторе Цое
Фото: МАММ / МДФ
В России выйдет документальный сериал "Цой.2020" о жизни и творчестве лидера группы "Кино". Об этом сообщает "Икс.тв".
Создатели планируют выпустить десять эпизодов по 15 минут. Режиссером проекта выступил Николай Рогожин, продюсером — Алена Егорина, композитором — Василий Игнатьев.
«Нам бы хотелось пролить свет на жизнь последнего героя эпохи, отдать дань памяти великому земляку», — рассказал режиссер.
Первая часть сериала появится на YouTube 21 июня 2020 года, в честь дня рождения Цоя. Вторая будет опубликована только в августе. Всего планируется выпустить десять эпизодов, два из которых уже готовы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа дата премьеры нового фильма про Джеймса Бонда.
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