Самые глупые ляпы в голливудском сериале про русских

Вот уже несколько недель в мире обсуждают голливудский сериал "Великая" о Екатерине II — романтической немецкой принцессе Анхальт-Цербстской, прибывшей в Россию.

Фото: Кадр из сериала "Великая" Кадр из сериала "Великая"

Кадр из сериала "Великая"

Зрители, хоть немного знакомые с русской историей, не смогли сдержать смеха в некоторых эпизодах. "Рамблер" разбирался в ляпах сериала "Великая", который показал миру очень странную царскую Россию.

Оказалось, что создатели сериала не смогли разобраться даже во временных рамках, назвав Петра III сыном Петра I, хотя в реальности он приходился ему внуком.

Самого Петра III в сериале сделали безумным деспотом, тогда как согласно историческим свидетельствам, он был человеком слабохарактерным, простодушным и боязливым. В "Великой" же его сделали тираном-социопатом с пристрастием к самодурству.

При этом по сюжету он сам правит Россией, тогда как фактически страной управляла его тетка, Елизавета Петровна, которую в сериале показали как неугодную и бесполезную родственницу.

Но самая обсуждаемая странность сериала — то, что князем Ростовым стал афроамериканец.

Кадр из сериала "Великая"

Так, темнокожий актер сыграл русского князя, который выращивает фрукты на юге и поставляет их ко двору.

Еще одним "провалом" стал персонаж графа Орлова — главного фаворита Екатерины II. Его сыграл индийский актер Саша Дхаван , а сам Орлов в сериале был робким и пугливым юнцом, который ничего не мог решить, тогда как в истории Орлов имел особое могущество при Екатерине II и наводил страх практически на весь двор.

Кадр из сериала "Великая"