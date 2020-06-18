Лучшие сериалы, которые заменят отпуск 

Пандемия коронавируса в одночасье изменила планы на лето миллионов людей по всему миру. Если вы относитесь к тем, кто уже распрощался с мечтами о летнем отдыхе, "Рамблер" предлагает вам окунуться в атмосферу самых долгожданных месяцев в году при помощи сериалов.
Кадр из сериала "В Филадельфии всегда солнечно"
Уже ставший культовым ситком рассказывает историю четырех друзей, которые владеют ирландским баром в неблагополучном районе Филадельфии. Их отношения строятся на склоках, ругани и скандалах, которые постоянно приводят героев к курьезным и нелепым ситуациям.
"Ривьера", 2017
Кадр из сериала "Ривьера"
Красивая жизнь девушки по имени Джорджина меняется в одночасье после того, как ее мужа-миллиардера убивают на его же яхте. После смерти супруга героиня понимает, что за роскошью и богатством скрывались ложь и насилие. Теперь Джорджине в одиночку придется встать на защиту своей семьи.
Жанр триллера лишь придает "Ривьере" пикантности. За визуальное удовольствие отвечает Лазурный Берег, где и снимался сериал.
"С чистого листа", 2016
Кадр из сериала "С чистого листа"
40-летний мебельщик решает раз и навсегда покончить с неудавшимся браком и сбегает от дурных мыслей в Калифорнию, где надеется переосмыслить свою жизнь.
Легкий сериал от Netflix, снятый в солнечных декорациях, поднимет настроение и поможет позабыть о суете и насущных проблемах.