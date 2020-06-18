Лучшие сериалы, которые заменят отпуск 

Пандемия коронавируса в одночасье изменила планы на лето миллионов людей по всему миру. Если вы относитесь к тем, кто уже распрощался с мечтами о летнем отдыхе, "Рамблер" предлагает вам окунуться в атмосферу самых долгожданных месяцев в году при помощи сериалов.

Кадр из сериала "В Филадельфии всегда солнечно"

Уже ставший культовым ситком рассказывает историю четырех друзей, которые владеют ирландским баром в неблагополучном районе Филадельфии. Их отношения строятся на склоках, ругани и скандалах, которые постоянно приводят героев к курьезным и нелепым ситуациям.

"Ривьера", 2017

Кадр из сериала "Ривьера"

Красивая жизнь девушки по имени Джорджина меняется в одночасье после того, как ее мужа-миллиардера убивают на его же яхте. После смерти супруга героиня понимает, что за роскошью и богатством скрывались ложь и насилие. Теперь Джорджине в одиночку придется встать на защиту своей семьи.

Жанр триллера лишь придает "Ривьере" пикантности. За визуальное удовольствие отвечает Лазурный Берег, где и снимался сериал.

Кадр из сериала "С чистого листа"

40-летний мебельщик решает раз и навсегда покончить с неудавшимся браком и сбегает от дурных мыслей в Калифорнию, где надеется переосмыслить свою жизнь.