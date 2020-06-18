Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Лучшие сериалы, которые заменят отпуск 

Мира Маркина 4 часа назад
Пандемия коронавируса в одночасье изменила планы на лето миллионов людей по всему миру. Если вы относитесь к тем, кто уже распрощался с мечтами о летнем отдыхе, "Рамблер" предлагает вам окунуться в атмосферу самых долгожданных месяцев в году при помощи сериалов.

"В Филадельфии всегда солнечно", 2005

Кадр из сериала "В Филадельфии всегда солнечно"
Уже ставший культовым ситком рассказывает историю четырех друзей, которые владеют ирландским баром в неблагополучном районе Филадельфии. Их отношения строятся на склоках, ругани и скандалах, которые постоянно приводят героев к курьезным и нелепым ситуациям.

"Ривьера", 2017

Кадр из сериала "Ривьера"
Красивая жизнь девушки по имени Джорджина меняется в одночасье после того, как ее мужа-миллиардера убивают на его же яхте. После смерти супруга героиня понимает, что за роскошью и богатством скрывались ложь и насилие. Теперь Джорджине в одиночку придется встать на защиту своей семьи.
Жанр триллера лишь придает "Ривьере" пикантности. За визуальное удовольствие отвечает Лазурный Берег, где и снимался сериал.

"С чистого листа", 2016

Кадр из сериала "С чистого листа"
40-летний мебельщик решает раз и навсегда покончить с неудавшимся браком и сбегает от дурных мыслей в Калифорнию, где надеется переосмыслить свою жизнь.
Легкий сериал от Netflix, снятый в солнечных декорациях, поднимет настроение и поможет позабыть о суете и насущных проблемах.
Комментарии
Сериалы , Видео , С чистого листа , В Филадельфии всегда солнечно , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валентин Гафт лишился речи
Валентин Гафт лишился речи
Что развело Татьяну Догилеву и Олега Меньшикова
Что развело Татьяну Догилеву и Олега Меньшикова
Лучшие роли Светланы Томы
Лучшие роли Светланы Томы
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Советский актер, лучше всех игравший Бабу-Ягу
26:27
Советский актер, лучше всех игравший Бабу-Ягу
Актеры
Какой была жизнь звезды «Королевы бензоколонки»
03:56
Какой была жизнь звезды «Королевы бензоколонки»
Актеры
Что стало с актерами боевика про черепашек-ниндзя
10:25
Что стало с актерами боевика про черепашек-ниндзя
Актеры
Актеры боевиков, так и не получившие черный пояс
11:20
Актеры боевиков, так и не получившие черный пояс
Актеры
Кто сломал карьеру «советской Одри Хепберн»
14:21
Кто сломал карьеру «советской Одри Хепберн»
Актеры
Наши звезды, которых ловили за нетрезвое вождение
05:33
Наши звезды, которых ловили за нетрезвое вождение
Актеры
Почему подруга Горбатого так и не стала матерью
03:12
Почему подруга Горбатого так и не стала матерью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение