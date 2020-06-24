Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Названа дата премьеры сериала «Текст. Реальность» 

ИА Regnum и ещё 6 24 июня 2020
Названа дата премьеры сериала «Текст. Реальность»
Фото: Кадр из фильма «Текст»
3 июля на сервисе Start в течении одного дня будут показаны все пять серий фильма Клима Шипенко «Текст. Реальность». По сути это расширенная и дополненная версия нашумевшей ленты режиссера, ранее снятая по роману Дмитрия Глуховского.
Стоит отметить, что продюсеры приняли решение выпустить сериал раньше намеченного срока — картину предполагалось показать в августе.
Авторы же отметили, что в новый вариант вошли многие интересные линии, которые пришлось урезать или даже выкинуть ввиду ограниченного хронометража.
Напомним содержание фильма. Он повествует о 27-летнем Илье Горюнове, который семь лет провел в тюрьме по ложному обвинению. Как полагается, обретя свободу, он посвящает свою жизнь мести. После нелепого убийства к нему попадает смартфон обидчика…
В главных ролях — Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
«Текст» уже был удостоен различными премиями, в том числе четырьмя наградами «Золотого орла».
Видео дня. Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
ИА Regnum: последние новости
Андроид из Японии сыграет в научно-фантастическом фильме Андроид из Японии сыграет в научно-фантастическом фильме Экс-директор «Марий Эл Телерадио» заплатит штраф за злоупотребления Экс-директор «Марий Эл Телерадио» заплатит штраф за злоупотребления Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра Сатиры Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра Сатиры
Комментарии
Сериалы , Дмитрий Глуховский , Клим Шипенко , Александр Петров , Кристина Асмус , Иван Янковский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Какие сцены вырезали из «Служебного романа»
Какие сцены вырезали из «Служебного романа»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
13:53
Почему любимица зрителей и мужчин осталась одна
Актеры
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Какими стали герои комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
12:37
Что унесло жизнь Александра Фатюшина в 52 года
Актеры
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
03:37
Что стало с медсестрой из сериала «Солдаты»
Актеры Сериалы
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
10:07
Почему часто меняются ведущие «Орла и решка»
ТВ
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
03:01
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение