Зрители увидят Заворотнюк в новом сериале 

Телезрители увидят любимую актрису в главной роли в новом сериале.

Анастасия Заворотнюк вскоре может вернуться к работе в кино и на сцене, поскольку, как сообщает портал Popcake, «Настя уверенно идет на поправку».

В конце апреля друг Петра Чернышева , мужа Анастасии, сообщил, что актрису выписали из больницы.

«Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения»,

— рассказал приятель фигуриста.

Некоторое время назад о заболевании самой прекрасной няни страны узнал даже Президент Владимир Путин . О состоянии и лечении Заворотнюк российскому лидеру рассказал директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров

Поклонники актрисы очень переживают за ее здоровье и жизнь и надеются на чудо, благодаря которому Анастасия сможет победить болезнь и вернется в кино и на телевидение.

Отметим, что на телеканале НТВ готовится к выходу сериал, главную роль в котором сыграла любимая многими телезрителями актриса. Съемки проекта «Каспий 24» проходили в Астрахани и были завершены еще в 2017 году.

Анастасия Заворотнюк в этом сериале выступила в роли руководителя нового местного телеканала Полины Королевой. Ее героине предстоит пройти через ряд испытаний и преодолеть многие препятствия, чтобы телеканал смог достойно работать в информационном поле.