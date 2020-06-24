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Зрители увидят Заворотнюк в новом сериале 

Киноафиша 24 июня 2020
Зрители увидят Заворотнюк в новом сериале
Фото: Киноафиша
Телезрители увидят любимую актрису в главной роли в новом сериале.
Анастасия Заворотнюк вскоре может вернуться к работе в кино и на сцене, поскольку, как сообщает портал Popcake, «Настя уверенно идет на поправку».
В конце апреля друг Петра Чернышева, мужа Анастасии, сообщил, что актрису выписали из больницы.
«Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения»,
— рассказал приятель фигуриста.
Некоторое время назад о заболевании самой прекрасной няни страны узнал даже Президент Владимир Путин. О состоянии и лечении Заворотнюк российскому лидеру рассказал директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров.
Поклонники актрисы очень переживают за ее здоровье и жизнь и надеются на чудо, благодаря которому Анастасия сможет победить болезнь и вернется в кино и на телевидение.
Отметим, что на телеканале НТВ готовится к выходу сериал, главную роль в котором сыграла любимая многими телезрителями актриса. Съемки проекта «Каспий 24» проходили в Астрахани и были завершены еще в 2017 году.
Анастасия Заворотнюк в этом сериале выступила в роли руководителя нового местного телеканала Полины Королевой. Ее героине предстоит пройти через ряд испытаний и преодолеть многие препятствия, чтобы телеканал смог достойно работать в информационном поле.
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Сериалы , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , Владимир Путин , Петр Чернышев , НТВ
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