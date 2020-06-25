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Из сериала «Клиника» удалили серии из-за расизма 

Lenta.ru и ещё 4 12 часов назад
Из сериала «Клиника» удалили серии из-за расизма
Фото: Кадр из сериала "Клиника"
Об этом сообщает Variety.
Уточняется, что сервис Hulu убрал из своей коллекции несколько эпизодов, содержащих blackface (карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»). Это произошло после соответствующей просьбы продюсера шоу Билла Лоуренса и телевизионной компании ABC Studios.
Речь идет о 7 серии третьего сезона, а также о 4 и 17-й сериях пятого сезона. В одной из них главный персонаж Джон Дориан, роль которого исполняет Зак Брафф, появляется на вечеринке, закрасив лицо черной краской.
Незадолго до удаления эпизодов «Клиники» с различных потоков сервисов пропало несколько серий ситкома «Студия 30». Создательница шоу Тина Фэй отправила письмо представителям платформ, предложив удалить моменты, в которых присутствует blackface.
Ранее сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами. Позднее ленту вернули — к ней добавили контекст и дисклеймер.
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Сериалы , Клиника , Унесённые ветром , Джон Дориан , Тина Фэй , Билл Лоуренс , Lenta.ru , телеканал АВС
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