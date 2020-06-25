На днях кинокомпания "Вольга" опубликовала в Сети первый трейлер российского хоррора "Кольская Сверхглубокая". О чем повествует этот сериал, кто работал над его созданием и стоит ли ждать премьеры, — на эти вопросы ответит "Рамблер".

Сюжет

В основу киноленты легла легенда, согласно которой во время бурения Кольской сверхглубокой скважины ученые записали загадочные звуки, отдаленно напоминающие крики и стоны группы людей. Если верить легенде, именно по этой причине рекордную скважину было решено закрыть.

Действие картины разворачивается в 1984 году, когда ученые впервые записали странные звуки. Объект закрыли, бурение прекратили, однако тайну было решено разгадать: группа ученых и военных отправилась под землю, чтобы раскрыть природу загадочного явления. Но никто из них даже не подозревал, с чем на самом деле им придется столкнуться.

Создатели фильма

Режиссером "Кольской сверхглубокой" стал Арсений Сюхин , на счету которого фильмы "Сталинград" , где он выступил режиссером, и сериал "Выжить после", — здесь Сюхин был монтажером.

Одним из авторов идеи новой киноленты стал продюсер Сергей Торчилин, работавший над "Домовым", "Днюхой" и "Неадекватными людьми 2".

«Изучая историю Кольской сверхглубокой скважины, я удивился: произошедшие там события привлекли внимание многих мировых СМИ. Тем не менее документы, связанные с разработками Кольской, до сих пор под грифом «секретно». Я сам отправился к тем местам. И чем больше я узнавал, тем четче понимал потенциал проекта. На мой взгляд, легенда о Кольской — отличный хай-концепт, чтобы сделать крепкую жанровую картину»,

— заявил Торчилин.

Съемки

Значительную часть сериала снимали вне студии — в Мурманской области, неподалеку от настоящей скважины в городе Заполярный, а также на берегу Баренцева моря около поселка Териберка. Работа над картиной завершилась в феврале 2020 года.

Премьера сериала намечена на сентябрь 2020 года.