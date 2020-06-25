Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Захватывающие сериалы, которые погрузят в атмосферу путешествий 

Мира Маркина 9 часов назад
Во многих странах и городах режим самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 давно отменили. Но вместе с тем границы по-прежнему закрыты, а это значит, что отправиться в путешествие за рубеж в ближайшее время не получится.
Специально для тех, кто соскучился по неизведанным странам и авантюрным приключениям, "Рамблер" составил список сериалов, которые станут хорошей альтернативой настоящему путешествию.

"Добро пожаловать в Швецию", 2014

Кадр из сериала "Добро пожаловать в Швецию"
Американский бухгалтер Брюс влюбляется в шведку Эмму и неожиданно для самого себя решает переехать из Нью-Йорка в Швецию. Вот только стать "своим" в чужой стране оказывается не так-то просто: Брюсу приходится изучать совершенно незнакомый для себя язык, привыкать к местным обычаям и учиться понимать шведский юмор. Действие сериала разворачивается на фоне впечатляющих видов Стокгольма.

"3%", 2016

Кадр из сериала "3%"
Бразильский триллер-антиутопия от Netflix отчасти напоминает знаменитые "Голодные игры", однако в нем есть и свои уникальные "фишки".
Большая часть населения Земли живет в нищете. Люди, достигнувшие 20 лет, получают возможность пройти ряд испытаний под названием "Процесс". Вот только лишь 3% из тех, кому удалось преодолеть "Процесс", попадают в оазис благополучия "Прибрежье". Но что происходит с остальными?
Один из главных героев сериала — постапокалиптический Сан-Паулу.

"Любовное приземление", 2019

Кадр из сериала "Любовное приземление"
Несмотря на то, что премьера этого сериала состоялась лишь год назад, он уже оценивается как один из самых успешных корейских сериалов в истории телевидения.
Уроженка Южной Кореи и наследница миллионера занималась парапланеризмом, как вдруг сильный порыв ветра принес ее в Северную Корею. К счастью, на пути героини тут же появился местный офицер, который решил, что ему во что бы то ни стало нужно защитить нарушительницу.
Комментарии
Сериалы , Видео , Свои , Голодные игры , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Зрители увидят Заворотнюк в новом сериале
Зрители увидят Заворотнюк в новом сериале
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Как изменилась Катя из «Ворошиловского стрелка»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
03:16
Почему Пётр Вельяминов решил воспитывать сына сам
Актеры
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
03:01
Что стало с девочкой, сыгравшей в «Любовь и голуби»
Актеры Фильмы
Фильмы, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны
10:28
Фильмы, которые сегодня ни за что не вышли бы на экраны
Фильмы
Кто позволил Сергею Филиппову стать Кисой
26:20
Кто позволил Сергею Филиппову стать Кисой
Актеры
Почему рассорились Надежда Румянцева и Рыбников
26:19
Почему рассорились Надежда Румянцева и Рыбников
Актеры
Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
03:03
Как советский актёр поплатился за роман со студенткой
Актеры
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
12:44
Фильмы, которые в 2019 году «Оскар» обошел стороной
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение