Во многих странах и городах режим самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 давно отменили. Но вместе с тем границы по-прежнему закрыты, а это значит, что отправиться в путешествие за рубеж в ближайшее время не получится.

Специально для тех, кто соскучился по неизведанным странам и авантюрным приключениям, "Рамблер" составил список сериалов, которые станут хорошей альтернативой настоящему путешествию.

"Добро пожаловать в Швецию", 2014

Кадр из сериала "Добро пожаловать в Швецию"

Американский бухгалтер Брюс влюбляется в шведку Эмму и неожиданно для самого себя решает переехать из Нью-Йорка в Швецию. Вот только стать "своим" в чужой стране оказывается не так-то просто: Брюсу приходится изучать совершенно незнакомый для себя язык, привыкать к местным обычаям и учиться понимать шведский юмор. Действие сериала разворачивается на фоне впечатляющих видов Стокгольма.

"3%", 2016

Кадр из сериала "3%"

Бразильский триллер-антиутопия от Netflix отчасти напоминает знаменитые "Голодные игры" , однако в нем есть и свои уникальные "фишки".

Большая часть населения Земли живет в нищете. Люди, достигнувшие 20 лет, получают возможность пройти ряд испытаний под названием "Процесс". Вот только лишь 3% из тех, кому удалось преодолеть "Процесс", попадают в оазис благополучия "Прибрежье". Но что происходит с остальными?

Один из главных героев сериала — постапокалиптический Сан-Паулу.

"Любовное приземление", 2019

Кадр из сериала "Любовное приземление"

Несмотря на то, что премьера этого сериала состоялась лишь год назад, он уже оценивается как один из самых успешных корейских сериалов в истории телевидения.

Уроженка Южной Кореи и наследница миллионера занималась парапланеризмом, как вдруг сильный порыв ветра принес ее в Северную Корею. К счастью, на пути героини тут же появился местный офицер, который решил, что ему во что бы то ни стало нужно защитить нарушительницу.