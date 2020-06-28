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Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077 

Газета.Ru и ещё 4 14 часов назад
Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077
Фото: Газета.Ru
По игре Cyberpunk 2077, релиз который состоится осенью этого года, выйдет аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners. Проект анонсировала компания CD Projekt RED, которая разработала игру. Сериал выпустит стриминговый сервис Netflix, пишет The Hollywood Reporter.
Как сообщается, режиссером грядущего шоу станет японец Хироюки Имаиси, а композитором — Акира Ямаока. Зрителям покажут историю персонажа, который ведет борьбу за выживание в гигантском мегаполисе и однажды вступает в отряд наемников.
Выход десяти эпизодов сериала запланирован в 2022 году.
Ранее стало известно, что выход самой игры был перенесен на 19 ноября текущего года.
Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.
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Сериалы , Netflix , The Hollywood Reporter
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