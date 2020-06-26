Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге» 

Актер Алексей Серебряков заявил, что ему не интересно общаться на тему сериала «Бандитский Петербург», который произвел эффект разорвавшейся бомбы в начале двухтысячных годов. Лента была признана культовой многими россиянами.

«Мне это неинтересно, извините, я не буду на это тратить время. Это просто работа. Это для вас культовый сериал, а для меня нет».

Напомним, что Алексей Серебряков в 2012 году эмигрировал из России в Канаду. Сейчас он живет на две страны. Актер приезжает в Россию для съемок в кино. При этом он часто критикует родную страну, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».