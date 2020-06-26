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Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге» 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Серебряков высказался о «Бандитском Петербурге»
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Алексей Серебряков заявил, что ему не интересно общаться на тему сериала «Бандитский Петербург», который произвел эффект разорвавшейся бомбы в начале двухтысячных годов. Лента была признана культовой многими россиянами.
«Мне это неинтересно, извините, я не буду на это тратить время. Это просто работа. Это для вас культовый сериал, а для меня нет».
Напомним, что Алексей Серебряков в 2012 году эмигрировал из России в Канаду. Сейчас он живет на две страны. Актер приезжает в Россию для съемок в кино. При этом он часто критикует родную страну, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».
Сериал «Бандитский Петербург» снят по мотивам произведений писателя Андрея Константинова. Он состоит из нескольких частей. Пожалуй, самой яркой является часть «Адвокат». В главных ролях, кроме Серебрякова, сыграли такие звезды отечественного кинематографа, как Лев Борисов, Кирилл Лавров, Армен Джигарханян, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и Александр Домогаров.
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Сериалы , Александр Домогаров , Андрей Константинов , Дмитрий Певцов , Ольга Дроздова , Лев Борисов , Кирилл Лавров , Армен Джигарханян , Алексей Серебряков
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