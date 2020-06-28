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Netflix выпустит сериал по мотивам игры Cyberpunk 2077 

Елизавета Назарова 10 часов назад
Netflix выпустит сериал по мотивам игры Cyberpunk 2077
Фото: Кадр из видео
Видеосервисе Netflix выпустит сериал по мотивам компьютерной игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Проект будет состоять из 10 эпизодов, которые будут отрисованы в стиле аниме. В разработке сериала участвуют студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. Режиссером станет японец Хироюки Имаиси.
Сериал будет называться Cyberpunk: Edgerunners, а главным героем станет человек, который живет в технологичном городе будущего. Все вокруг него помешаны на гаджетах. Чтобы выжить в новом мире, ему приходится начать карьеру наемника.
Ранее "Рамблер" сообщал, что белым запретили говорить за чернокожих в "Симпсонах".
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