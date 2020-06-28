Netflix выпустит сериал по мотивам игры Cyberpunk 2077 

Видеосервисе Netflix выпустит сериал по мотивам компьютерной игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект будет состоять из 10 эпизодов, которые будут отрисованы в стиле аниме. В разработке сериала участвуют студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. Режиссером станет японец Хироюки Имаиси.

Сериал будет называться Cyberpunk: Edgerunners, а главным героем станет человек, который живет в технологичном городе будущего. Все вокруг него помешаны на гаджетах. Чтобы выжить в новом мире, ему приходится начать карьеру наемника.