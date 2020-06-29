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Какие сериалы смотреть в июле 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Июль выдался не особенно богатым на сериальные премьеры, однако несколько интересных историй все же есть. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.

«Проклятая»

«Проклятая» — новый пересказ легенды о короле Артуре. Сериал расскажет об обладательнице легендарного меча Экскалибур Леди Озере Нимуэ. Главную роль исполнила Кэтрин Лэнгфорд, известная по ролям в сериале «13 причин почему» и фильме «Достать ножи». Премьера запланирована на 17 июля.

«Клуб нянек»

Кадр из сериала «Клуб нянек»
Это адаптация серии книг Энн М. Мартин о пяти девочках из средней школы. Лучшие подруги запускают бизнес по предоставлению услуг няни. Девочкам предстоит столкнуться со многими проблемами чужих семей. Трудные темы сериал рассказывает в легком и доступном для детей виде. Премьера запланирована на третье июля.

«Алиенист»

Кадр из сериала «Алиенист»
События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1896 года. Город захлестнула волна жестоких убийств, а полиция во главе с Теодором Рузвельтом не может найти преступника. В то время людей, которые занимались психическими расстройствами, называли Алиентистами. И Ласло Крайцлер является одним из таких врачей. Премьера второго сезона запланирована на 19 июля.

«Уэнтуорт»

Кадр из сериала «Уэнтуорт»
Би Смит совершила покушение на своего мужа. За это ее отправляют в тюрьму Уэнтуорт, где Би предстоит ощутить все тяготы заключения и научиться выживать. Премьера восьмого сезона запланирована на 28 июля.
Комментарии 1
Сериалы , Видео , Проклятые , Проклятая , Теодор Рузвельт
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