Какие сериалы смотреть в июле 

Июль выдался не особенно богатым на сериальные премьеры, однако несколько интересных историй все же есть. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.

«Проклятая» — новый пересказ легенды о короле Артуре. Сериал расскажет об обладательнице легендарного меча Экскалибур Леди Озере Нимуэ. Главную роль исполнила Кэтрин Лэнгфорд, известная по ролям в сериале «13 причин почему» и фильме «Достать ножи». Премьера запланирована на 17 июля.

«Клуб нянек»

Кадр из сериала «Клуб нянек»

Это адаптация серии книг Энн М. Мартин о пяти девочках из средней школы. Лучшие подруги запускают бизнес по предоставлению услуг няни. Девочкам предстоит столкнуться со многими проблемами чужих семей. Трудные темы сериал рассказывает в легком и доступном для детей виде. Премьера запланирована на третье июля.

«Алиенист»

Кадр из сериала «Алиенист»

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1896 года. Город захлестнула волна жестоких убийств, а полиция во главе с Теодором Рузвельтом не может найти преступника. В то время людей, которые занимались психическими расстройствами, называли Алиентистами. И Ласло Крайцлер является одним из таких врачей. Премьера второго сезона запланирована на 19 июля.

«Уэнтуорт»

Кадр из сериала «Уэнтуорт»

Би Смит совершила покушение на своего мужа. За это ее отправляют в тюрьму Уэнтуорт, где Би предстоит ощутить все тяготы заключения и научиться выживать. Премьера восьмого сезона запланирована на 28 июля.