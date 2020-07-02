Какими бы доверительными ни были ваши отношения с ребенком, когда он достигнет подросткового возраста, вам придется приложить немало усилий, чтобы найти с ним общий язык.

Чтобы сделать это было проще, "Рамблер" создал подборку сериалов, которые помогут взглянуть на мир глазами тинейджера.

Кадр из сериала "Половое воспитание"

Отис — стеснительный подросток-девственник, а его мать — сексолог. Используя знания и опыт последней, герой вместе со своей одноклассницей организует сеансы терапии для сверстников, у которых возникли проблемы в сексуальной жизни. Сериал, не лишенный юмора и иронии, раскрывает серьезные темы: как общаться с подростками о сексе, почему важно это делать и к чему может привести отсутствие секс-образования.

"Хор", 2010-2015

Кадр из сериала "Хор"

Учитель испанского языка намерен возродить школьный хор. Когда преподаватель сам был подростком, хор был популярен на весь штат. Вот только теперь в него записываются одни лишь аутсайдеры, которых не берут в крутые школьные тусовки. В довольно легком на первый взгляд сериале поднимаются проблемы буллинга, личных драм и подростковой жестокости.

Кадр из сериала "Стыд"

"Стыд" родом из Норвегии и повествует о жизни пяти школьниц: Евы, Нуры, Вильде, Крис и Саны. Каждая из них сталкивается с типичными подростковыми проблемами: первая любовь, измены, предательство, всеобщее порицание и подготовка к выпускному. Вот только героини решают эти проблемы по-своему. Что интересно, каждый сезон рассказывается от лица нового персонажа.