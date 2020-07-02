Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Подростковые сериалы, которые помогут лучше понять детей 

Мира Маркина 6 часов назад
Какими бы доверительными ни были ваши отношения с ребенком, когда он достигнет подросткового возраста, вам придется приложить немало усилий, чтобы найти с ним общий язык.
Чтобы сделать это было проще, "Рамблер" создал подборку сериалов, которые помогут взглянуть на мир глазами тинейджера.

"Половое воспитание", 2019

Кадр из сериала "Половое воспитание"
Отис — стеснительный подросток-девственник, а его мать — сексолог. Используя знания и опыт последней, герой вместе со своей одноклассницей организует сеансы терапии для сверстников, у которых возникли проблемы в сексуальной жизни. Сериал, не лишенный юмора и иронии, раскрывает серьезные темы: как общаться с подростками о сексе, почему важно это делать и к чему может привести отсутствие секс-образования.

"Хор", 2010-2015

Кадр из сериала "Хор"
Учитель испанского языка намерен возродить школьный хор. Когда преподаватель сам был подростком, хор был популярен на весь штат. Вот только теперь в него записываются одни лишь аутсайдеры, которых не берут в крутые школьные тусовки. В довольно легком на первый взгляд сериале поднимаются проблемы буллинга, личных драм и подростковой жестокости.

"Стыд", 2015-2017

Кадр из сериала "Стыд"
"Стыд" родом из Норвегии и повествует о жизни пяти школьниц: Евы, Нуры, Вильде, Крис и Саны. Каждая из них сталкивается с типичными подростковыми проблемами: первая любовь, измены, предательство, всеобщее порицание и подготовка к выпускному. Вот только героини решают эти проблемы по-своему. Что интересно, каждый сезон рассказывается от лица нового персонажа.
Комментарии
Сериалы , Видео , Половое воспитание , Стыд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из сериала «Клиника» удалили серии из-за расизма
Из сериала «Клиника» удалили серии из-за расизма
За что коллеги недолюбливали Евгения Моргунова
За что коллеги недолюбливали Евгения Моргунова
Блондинка российского кино, которая любит оголяться
Блондинка российского кино, которая любит оголяться
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как снимают ремейки диснеевских мультиков
15:40
Как снимают ремейки диснеевских мультиков
Фильмы
Как рак убил перспективную советскую актрису
11:08
Как рак убил перспективную советскую актрису
Актеры
Как Ирина Муравьева попала в «Москва слезам не верит»
26:04
Как Ирина Муравьева попала в «Москва слезам не верит»
Актеры
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
10 признаков того, что герой станет злодеем
10:33
10 признаков того, что герой станет злодеем
Фильмы
Журналистку ограбили прямо во время репортажа
00:23
Журналистку ограбили прямо во время репортажа
ТВ
Куда пропала яркая блондинка советского кино
03:10
Куда пропала яркая блондинка советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение