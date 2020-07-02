Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады» 

Именно этот многосерийный криминальный боевик прославил актера и сделал всенародно любимым.

46-летний актер Сергей Безруков вместе с семьей самоизолировался на даче и не спешит покидать уютное гнездышко. Артист счастлив посвящать столько времени своим наследникам и супруге. Напомним, у звезды театра и кино в браке с режиссером Анной Матисон подрастают 4-летняя дочь Маша и полуторагодовалый сын Степа.

За время изоляции звездный глава семьи проявил себя настоящим хозяйственником. Он навел порядок в саду, сделал необходимые работы по дому, вернулся к живописи, а также принял участие в инстачеллендже. Дошли руки и до старых фотоальбомов. Оказалось, что звезда хранит снимки с проб сериала «Бригада».

«Всем поклонникам «Бригады» посвящается! Разбирал старые фотографии… Вот, нашел… со съемочной площадки, 2000 — 2002 год», — подписал публикацию в Instagram Безруков.

«Бригада», единственная и неповторимая. 15 серий, больше не было. Классное кино!» — ностальгируя, произнес за кадром Безруков. «Мне здесь 27 лет!», — добавил он.