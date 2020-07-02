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Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады» 

Teleprogramma.pro и ещё 3 6 часов назад
Именно этот многосерийный криминальный боевик прославил актера и сделал всенародно любимым.
46-летний актер Сергей Безруков вместе с семьей самоизолировался на даче и не спешит покидать уютное гнездышко. Артист счастлив посвящать столько времени своим наследникам и супруге. Напомним, у звезды театра и кино в браке с режиссером Анной Матисон подрастают 4-летняя дочь Маша и полуторагодовалый сын Степа.
За время изоляции звездный глава семьи проявил себя настоящим хозяйственником. Он навел порядок в саду, сделал необходимые работы по дому, вернулся к живописи, а также принял участие в инстачеллендже. Дошли руки и до старых фотоальбомов. Оказалось, что звезда хранит снимки с проб сериала «Бригада».
«Всем поклонникам «Бригады» посвящается! Разбирал старые фотографии… Вот, нашел… со съемочной площадки, 2000 — 2002 год», — подписал публикацию в Instagram Безруков.
Он снял на видео, как листает альбом с фотографиями. На них артист предстает перед объективном в образе Саши Белого, в окружении товарищей. Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Екатерина Гусева, Андрей Панин и, конечно же, Безруков — полюбившиеся миллионами телезрителей актеры после этого сериала проснулись по-настоящему знаменитыми.
«Бригада», единственная и неповторимая. 15 серий, больше не было. Классное кино!» — ностальгируя, произнес за кадром Безруков. «Мне здесь 27 лет!», — добавил он.
Напомним, сериал «Бригада» снимали с 2000 по 2002 годы, всего вышло 15 серий. Сюжет повествует о преступной группировке, которую возглавлял Александр Белов, или Саша Белый, как его называли товарищи.
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Комментарии
Сериалы , Видео , Екатерина Гусева , Павел Майков , Александр Белов , Анна Матисон , Андрей Панин , Владимир Вдовиченков , Дмитрий Дюжев
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