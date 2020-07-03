Сериал «Великая» продлили на второй сезон 

Потоковый сервис Hulu продлил сериал «Великая» на второй сезон. Комедийное шоу дебютировало на сервисе 15 мая и получило высокие оценки критиков: его рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 88%.

Напомним, что «Великая» вольно пересказывает историю императрицы Екатерины II, которая приезжает в Россию из-за рубежа. Она становится женой императора Петра III, но, узнав о его отношении к людям и управлению страной, решает все изменить и захватить власть.

Главные роли в сериале исполнили Эль Фаннинг и Николас Холт . В качестве шоураннера проект возглавил Тони МакНамара, который номинировался на премию «Оскар» за сценарий другой исторической комедии «Фаворитка»

Во втором сезоне сериала также будет 10 серий. Дата выхода и детали сюжета продолжения пока не уточняются.