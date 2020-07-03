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По фильму «День сурка» могут снять сериал 

Teleprogramma.pro и ещё 2 11 часов назад
По фильму «День сурка» могут снять сериал
Фото: Teleprogramma.pro
Вскоре на экраны может выйти полноценный сериал, снятый на основе фильма «День сурка, » главный роли в котором исполнили Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. Актер из основного фильма Стивен Тоболовски во время подкаста The Production Meeting поделился интересной информацией.
Как выяснилось, ему уже предложили вернуться к старой роли, но в новом проекте. По его словам, один из продюсеров предложил ему роль в сериале «День сурка», все в той же роли надоедливого страхового агента Неда. Стоит отметить, что новый сериал не будет полностью повторять сюжет оригинала.
К сожалению, никаких официальных заявлений о запуске съемок пока нет. Напомним, оригинальный фильм вышел в далеком 1993 году, но его вполне можно с интересом смотреть даже сегодня. По сюжету главный герой оказывается заперт в своеобразную петлю времени, неспособный вырваться из «Дня сурка», каждое утро просыпаясь в одном и том же дне и в том же месте.
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Сериалы , День сурка , Билл Мюррей , Стивен Тоболовски , Энди Макдауэлл
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