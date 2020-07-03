По фильму «День сурка» могут снять сериал 

Как выяснилось, ему уже предложили вернуться к старой роли, но в новом проекте. По его словам, один из продюсеров предложил ему роль в сериале «День сурка» , все в той же роли надоедливого страхового агента Неда. Стоит отметить, что новый сериал не будет полностью повторять сюжет оригинала.

К сожалению, никаких официальных заявлений о запуске съемок пока нет. Напомним, оригинальный фильм вышел в далеком 1993 году, но его вполне можно с интересом смотреть даже сегодня. По сюжету главный герой оказывается заперт в своеобразную петлю времени, неспособный вырваться из «Дня сурка», каждое утро просыпаясь в одном и том же дне и в том же месте.