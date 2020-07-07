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Мы ждали не этого: в Сети появились подробности заключительного эпизода «Друзей» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Появились подробности последнего эпизода «Друзей»
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
Воссоединение актеров легендарного сериала «Друзья» все же состоится, но совсем не в том формате, на который рассчитывали некоторые поклонники. Хотя многие думали, что будет снята заключительная серия, расставляющая точки над i в историях персонажей, но будет совсем иначе.
Актер Дэвид Швиммер решил раскрыть все карты и поделился точной информацией о новых «Друзьях» с изданием AP Entertainment.
Как выяснилось, зрителей ждет не новый эпизод шоу, а одно большое интервью. У актеров не будет сценария, съемки пройдут в студии со зрителями и по сути все актеры просто ответят на вопросы. Съемки должны начаться уже в конце августа, когда эпидемия коронавируса окончательно отступит.
Так что поклонникам сериала не стоит ждать каких-то откровений от последней серии «Друзей», ведь в студии соберутся уже не знакомые с детства персонажи, а просто популярные актеры.
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Сериалы , Друзья , Дэвид Швиммер
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