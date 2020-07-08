На сериалах о жизни в браке держится большой пласт современного кинематографа. Но с приходом идей о равенстве полов и укреплением их в общественном сознании, социальная повестка изменилась, это отразилось и на кино. Сюжет, в котором главным успехом в жизни женщины было создание семьи, сегодня кажется устаревшим (как минимум, потому что нужно еще и работать). В связи с этим «Рамблер» решил изучить, как изменился образ жены в кинематографе за последние 20 лет.

Краткий синопсис: четверо современных леди из пригорода отчаянно борются за личное счастье. Самым известным проектом про замужних женщин прошлого стал сериал «Отчаянные домохозяйки» , снятый в 2004. Зритель проживал с главными героинями каждый их день, делил невзгоды и радости на протяжении 8 сезонов, а к концу сериала они становились для него практически родственниками.четверо современных леди из пригорода отчаянно борются за личное счастье.

Несмотря на яркие личностные характеристики героинь, проблемы с законом и разного рода кризисы, лейтмотивом сериала все равно была идея, что главное в жизни — не остаться одной. И если женщина все-таки остается одна, то пережить это можно только при наличии детей, которые заполнят пустоту внутри. Если же в течение сериала героиня вдруг оказывается одна, то она либо страдает, либо пьет. В нулевые эта работа не вызывала буйных обсуждений о том, что такая комичность образов выглядит болезненно.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Почти 20 лет на рынке семейных сериалов для женщин было затишье. Возможно, как раз из-за того, что мир менялся, институт брака стал утрачивать ценность, дамы стали заявлять о своих правах. Поэтому команда, снявшая «Отчаянных домохозяек» встретилась вновь, чтобы посмотреть на жизнь в браке под новым углом и выпустить проект под названием «Почему женщины убивают». Краткий синопсис: истории трёх женщин, каждая из которых сталкивается с изменой: домохозяйка из 1960-х, светская львица из 1980-х и современная адвокатесса. Так в чем же их главные отличия?

Верность — это договоренность

В новом сериале мы встречаем семью, которая состоит в свободных отношениях. Притом полиаморию в паре провоцирует не мужчина, а женщина. В целом, концепция сериала построена на том, что границы верности достаточно широки и индивидуальны.

Появляется женская солидарность

Когда одна из жен узнает о любовнице мужа, то старается сблизиться с ней и рационально оценить. Как только жена понимает, что по другую сторону не гнусная соперница, а такая же обманутая женщина, в ход идет солидарность. Как думаете, кто погибает в конце: любовница или муж? А в «Отчаянных домохозяйках» женские склоки из-за мужчины — одна из любимых тем.

Кадр из сериала «Почему женщины убивают»

Брак — это дружба и уважение

В «Отчаянных домохозяйках» мужья были неприкосновенны, с ними практически невозможно было вести конструктивный диалог. «Почему женщины убивают» изобилует общением внутри семьи, даже самый негативный мужской персонаж приходит к просветлению, но поздно. Авторы показывают, что любовь может оказаться болезненной, а вот дружба внутри семьи всегда связана с уважением.

Изменять могут не только мужчины

Наконец, авторы сериала показали, что женщина тоже может нуждаться в сексе, а порой и в молодом любовнике. Миф о том, что женщины моногамны, а мужчины полигамны — все-таки всего лишь миф.

Насилие в семье — это не норма

Героини сериала сообщают зрителю, что выносить сор из избы можно, когда ситуация патовая. Например, если вас бьет муж. Нельзя сказать, что в «Отчаянных домохозяйках» подруги не помогали друг другу, но тема замалчивания трудностей в нем все-таки проскальзывала.