Netflix закрывает «Леденящие душу приключения Сабрины» 

Netflix принял решение закрыть «Леденящие душу приключения Сабрины», грядущие эпизоды которой станут для проекта заключительными.

Перезапуск истории о юной ведьме начал выходить в 2018 году — изначально сериал разрабатывали в качестве спин-оффа «Ривердейла», который, кстати, всё ещё продолжает выходить. Интересно, что недавно отменили другой спи-офф проекта — «Кэти Кин».

Последние восемь эпизодов «Сабрины» должны выйти позже в этом году (вероятно, осенью), а сюжет расскажет о столкновении ведьм с новыми различными угрозами, а также самым страшным врагом, способным вообще уничтожить всё живое.