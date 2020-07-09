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Netflix закрывает «Леденящие душу приключения Сабрины» 

Игромания.ру и ещё 2 8 часов назад
Netflix закрывает «Леденящие душу приключения Сабрины»
Фото: Игромания.ру
Netflix принял решение закрыть «Леденящие душу приключения Сабрины», грядущие эпизоды которой станут для проекта заключительными.
Перезапуск истории о юной ведьме начал выходить в 2018 году — изначально сериал разрабатывали в качестве спин-оффа «Ривердейла», который, кстати, всё ещё продолжает выходить. Интересно, что недавно отменили другой спи-офф проекта — «Кэти Кин».
Последние восемь эпизодов «Сабрины» должны выйти позже в этом году (вероятно, осенью), а сюжет расскажет о столкновении ведьм с новыми различными угрозами, а также самым страшным врагом, способным вообще уничтожить всё живое.
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Сериалы , Сабрина , Netflix
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