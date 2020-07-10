Хороший сериал способен скрасить множество дождливых вечеров. Однако досмотреть сериал до конца удается далеко не каждому, ведь порой проекты теряют свой шарм уже после первого сезона.
"Рамблер" создал подборку многосерийных кинолент, которые будут держать в напряжении до самого конца, из-за чего вам попросту не удастся бросить их на полпути.
"Страйк", 2017
Кадр из сериала "Страйк"
Ветеран афганской войны Корморан Страйк, вернувшись к гражданской жизни, становится частным детективом. Война сломила Страйка не только физически, но и морально, однако это не мешает ему с поразительной скоростью раскрывать запутанные дела, с которыми не способна справиться полиция.
"Во все тяжкие", 2008-2013
Кадр из сериала "Во все тяжкие"
Жизнь школьного учителя химии Уолтера Уайта в одночасье меняется после того, как ему диагностируют рак легких. Намереваясь спасти семью от безденежья, Уайт идет на отчаянный шаг: он решает заняться изготовлением запрещенных веществ. Напарником героя становится его бывший ученик Джесси Пинкман, который ранее был исключен из школы при содействии Уайта.
"Мистер Робот", 2015-2019
Кадр из сериала "Мистер Робот"
Молодой IT-гений, роль которого исполнил Рами Малек, ведет двойную жизнь: днем он работает в компании, занимающейся кибербезопасностью, а по ночам становится хакером и взламывает чужие сети. Вот только очень скоро перед героем встает дилемма, когда подпольная организация предлагает программисту взломать американскую корпорацию.