Хороший сериал способен скрасить множество дождливых вечеров. Однако досмотреть сериал до конца удается далеко не каждому, ведь порой проекты теряют свой шарм уже после первого сезона.

"Рамблер" создал подборку многосерийных кинолент, которые будут держать в напряжении до самого конца, из-за чего вам попросту не удастся бросить их на полпути.

Кадр из сериала "Страйк"

Ветеран афганской войны Корморан Страйк, вернувшись к гражданской жизни, становится частным детективом. Война сломила Страйка не только физически, но и морально, однако это не мешает ему с поразительной скоростью раскрывать запутанные дела, с которыми не способна справиться полиция.

Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Жизнь школьного учителя химии Уолтера Уайта в одночасье меняется после того, как ему диагностируют рак легких. Намереваясь спасти семью от безденежья, Уайт идет на отчаянный шаг: он решает заняться изготовлением запрещенных веществ. Напарником героя становится его бывший ученик Джесси Пинкман, который ранее был исключен из школы при содействии Уайта.

Кадр из сериала "Мистер Робот"